PS5 : on sait pourquoi le nouveau modèle est plus léger et ce n’est pas une excellente nouvelle

Le nouveau modèle de la PS5 en vente qui est soi-disant « amélioré » ne l’est finalement pas tant que ça. La nouvelle console next-gen est plus légère tout simplement parce que Sony a préféré réduire les coûts de production au détriment d’un composant spécifique.

Les propriétaires de la PS5 d’origine lancée en novembre 2020 peuvent se rassurer. La semaine dernière, nous vous annoncions qu’une PS5 améliorée plus légère était déjà en vente en Australie. Au premier abord, cette nouvelle PS5 semblait effectivement être un modèle amélioré. Sony a changé la vis qui sert à visser le socle de la console pour la poser à la verticale. Cette vis peut se visser à la main et il n’y a plus besoin de prendre un tournevis ou une pièce de monnaie.

L’ancienne et la nouvelle PS5 – Crédit : Austin Evans / YouTube

Néanmoins, ce n’était pas la seule nouveauté de la PlayStation 5 vendue en Australie. La console a perdu 300 g par rapport au modèle d’origine. Ce n’est définitivement pas la nouvelle vis qui lui a fait perdre 300 g. Les joueurs se demandaient alors de quoi il pouvait s’agir. Certains ont même évoqué un nouveau module Wi-Fi plus performant. Finalement, cette fameuse nouvelle PS5 semble plus décevante qu’autre chose pour le moment.

Un composant interne très important de la PS5 a été modifié par Sony

Non, le nouveau modèle de la PlayStation 5 n’est pas la console plus puissante que Sony envisagerait de lancer en 2022 pour lutter contre la pénurie. Le youtubeur Austin Evans spécialisé dans l’high tech a disséqué la nouvelle PS5 Digital Edition avec le code modèle CFI-1100B en provenance du Japon. Il a ainsi découvert pourquoi ce modèle est 300 g plus léger que la PS5 Digital Edition originale qui a le code modèle CFI-1015B.

La PS5 Digital Edition pèse 3 828 g tandis que la nouvelle version pèse seulement 3 541 g. Avant même de démonter la console, Austin Evans a comparé les températures entre les deux modèles. La PS5 originale est à 52 °C en plein jeu contre 55 °C pour la nouvelle console. Vous l’aurez compris, le changement effectué par Sony n’améliore pas les performances de la PS5. En effet, le dissipateur thermique sur la nouvelle PS5 est largement plus petit que sur le modèle original, comme vous pouvez le voir ci-dessous. Le nouveau pèse 1 368 g contre 1 639 g pour l’ancien.

L’ancien dissipateur thermique à gauche et le nouveau dissipateur thermique de la PS5 à droite – Crédit : Austin Evans / YouTube

De plus, Austin Evans a confirmé que quelque chose a été modifié au niveau du module Wi-Fi, mais il n’a pas encore effectué les tests nécessaires pour savoir de quoi il s’agit exactement. Quoi qu’il en soit, le nouveau modèle de la PS5 n’est pas du tout une bonne nouvelle pour les joueurs. La console va surchauffer plus facilement, ce qui pourrait engendrer une baisse des performances.

Source : Kotaku