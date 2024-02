PS5 Pro : des performances dignes d’un PC haut de gamme et une sortie fin 2024 ?

La PS5 Pro fait l’objet de nouvelles fuites qui révèlent ses caractéristiques techniques, son prix et sa date de sortie. La console serait bien évidemment plus puissante que la PS5 actuelle, mais rivaliserait surtout avec certains PC haut de gamme.

PS5 Pro (concept)

Outre la prochaine console de Nintendo ou la future Xbox, la PS5 Pro est l’une des consoles les plus attendues par la communauté. De nouvelles informations apportées par le YouTuber Moore’s Law is Dead, connu pour ses informations plutôt fiables sur le monde du jeu vidéo, confirment certaines des spécifications techniques de la console, déjà évoquées l’année dernière.

Une puissance « similaire à un PC haut de gamme » pour la PS5 Pro

Selon lui, la PS5 Pro serait équipée d’un processeur AMD Zen 2 à huit cœurs, d’un GPU AMD RDNA 3 personnalisé avec 60 unités de calcul, et de 16 Go de mémoire GDDR6. C’est donc les mêmes spécificités qui avaient été évoquées l’année dernière.

Avec ceci, la console serait capable de délivrer une puissance graphique somme toute très correcte. Elle bénéficierait d’une résolution en 4K et d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Elle serait bien évidemment compatible avec la réalité virtuelle (il ne faut pas oublier le PSVR2, même s’il subit un échec commercial) et forcément, le ray tracing.

Voici un bref résumé de la fiche technique et des informations évoquées sur la PS5 Pro :

Processeur Zen 2 à huit cœurs cadencé à 4 GHz

GPU RDNA 3 sur mesure avec 60 unités de calcul

16 Go de mémoire GDDR6 cadencée à 18 000 MT/s

Lancement possible pour les fêtes de 2024

Prix supposé de 500 dollars sans lecteur de disque

Moore’s Law is Dead affirme également que la PS5 Pro sortirait pour les fêtes de fin d’année 2024, et qu’elle coûterait environ 500 dollars pour la version sans lecteur de disque. C’est aussi ce qui avait été déjà évoqué (une console 100 € plus chère que la version Slim).

Il explique que le coût de fabrication de la console ne serait pas beaucoup plus élevé que celui de la PS5 actuelle, grâce à des choix judicieux sur les composants. Il ajoute que la PS5 Pro serait conçue pour concurrencer les PC haut de gamme.

Il convient de rester très prudent face à ces leaks, qui ne sont pas officiels et qui peuvent changer d’ici la sortie de la console (si elle existe). Il faudra attendre une confirmation de la part de Sony pour en savoir plus sur la PS5 Pro.