La PS5 Pro se précise : une sortie fin 2024 et des performances boostées

La PS5 Pro se précise : une fuite de spécifications confirme sa sortie fin 2024 avec des performances boostées et un accent particulier sur le ray tracing. Elle embarque un GPU 45 % plus performant, un CPU plus rapide et de la mémoire plus véloce. Sony encourage les développeurs à adapter leurs jeux.

PS5 Pro (concept)

Les rumeurs concernant la PS5 Pro vont bon train et prennent de l’ampleur. Après une première fuite de spécifications il y a un mois, voilà qu’un nouveau rapport de The Verge vient confirmer l’arrivée prochaine de cette console plus puissante.

Ces documents semblent provenir de kits de développement envoyés par Sony aux studios pour tester leurs jeux sur la future machine. On y apprend que la sortie de la PS5 Pro est prévue pour la fin 2024, période propice aux lancements de produits technologiques visant les fêtes de fin d’année.

PS5 Pro : une console survitaminée pour fin 2024 ?

Surnommée “Trinity” en interne, la PS5 Pro embarque un GPU plus musclé, un CPU capable d’atteindre des fréquences d’horloge plus élevées, de la mémoire plus rapide et d’autres optimisations pour améliorer l’expérience de jeu.

Le ray tracing, technique de rendu graphique offrant un éclairage ultra-réaliste, sera au cœur des améliorations. Sony encourage les développeurs à adapter leurs jeux pour la PS5 Pro, avec un label “PS5 Pro Enhanced” pour les titres optimisés.

Selon les documents consultés par The Verge, le GPU de la PS5 Pro devrait être environ 45 % plus performant que celui de la PS5 standard. Il sera plus imposant et couplé à une mémoire plus véloce. L’architecture de ray tracing sera également revue pour offrir des performances trois fois supérieures à la PS5 actuelle.

Le CPU conservera sa fréquence de base de 3,5 GHz, mais pourra grimper jusqu’à 3,85 GHz pour des gains de performance pouvant atteindre 10 % dans les situations requérant plus de puissance. Les développeurs auront la possibilité de choisir le mode le plus adapté à leurs besoins. Cependant, l’utilisation de la fréquence CPU maximale entraînera une légère baisse de régime du GPU (environ 1,5%), impactant légèrement les performances globales.

La RAM grimpe également en flèche, passant de 448 Go/s sur la PS5 à 576 Go/s sur la PS5 Pro. Le système de mémoire serait également plus efficace, offrant un gain de bande passante pouvant dépasser les 28%. De plus, les développeurs disposeront de 1,2 Go de mémoire système supplémentaire, pour un total de 13,7 Go.

On retrouve aussi la prise en charge de la technologie PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) pour la mise à l’échelle des jeux, déjà évoquée dans les précédentes fuites. La présence d’une architecture personnalisée pour le machine learning, d’une puissance de calcul de 300 TOPS en 8 bits, corrobore également les informations précédentes.

Les développeurs peuvent d’ores et déjà commander des kits de test et ont jusqu’en août pour soumettre leurs jeux à la certification. Sony prévoit de maintenir la PS5 classique à la vente aux côtés de la PS5 Pro. Les nouveaux jeux bénéficieront d’un support personnalisé pour chaque console, tandis que les titres existants pourront être mis à jour pour profiter des capacités de la version Pro.

Si le prix et la date de sortie exacte restent encore inconnus, il est fort probable que les joueurs puissent mettre la main sur cette nouvelle PlayStation avant la fin de l’année et profiter de jeux aux graphismes plus époustouflants que jamais.