PS5 Pro : cette technologie bluffante décuplerait les performances de vos jeux

© Sony

Même si la PS5 commence à offrir de plus en plus d’expériences exclusives d’une qualité graphique élevée, Sony penserait déjà livrer une version plus performante de sa console : la PS5 Pro. Jusqu’alors, le constructeur japonais n’a jamais évoqué la machine officiellement.

Cependant, les sources les plus fiables du milieu sont convaincues qu’une annonce approche et que la puissante console sortira en fin d’année. L’une d’elle évoque justement une technologique que la PS5 Pro devrait embarquer pour que les jeux soient plus performants que jamais.

Une technologie pour sublimer les jeux sur PS5 Pro

La PS5 Pro permettra-t-elle de jouer en 4K à 60 FPS à des jeux comme GTA 6 ? Il y a quelques semaines, Digital Foundry calmait quelque peu les ardeurs des joueurs qui espéraient pouvoir profiter du titre de Rockstar dans de telles conditions.

Le média livre de nouveaux détails sur la console en expliquant qu’elle devrait embarquer un GPU avec une vitesse d’horloge de 2,18 GHz et une vitesse d’accélération de 2,35 GHz. Digital Foundry va plutôt dans le sens de The Verge, qui indiquait qu’un mod améliorerait les performances du CPU, mais que cela se traduisait par des performances moindres du processeur graphique.

En revanche, le GPU PS5 Pro devrait embarquer DirectX 12 Ultimate. Il s’agit d’une technologie de NVIDIA capable d’offrir « un niveau de réalisme sans précédent grâce au support du ray tracing, des mesh shaders, du variable rate shading et du sampler feedback » selon l’entreprise elle-même. Sur la PS5 Pro, DirectX 12 Ultimate améliorerait les performances des jeux de 45 %.

À lire > PS5 Pro : il faudra absolument acheter ces jeux pour prendre une claque graphique

Notez que la Xbox Series X dispose déjà de l’API afin de concilier les écosystèmes PC et Xbox. La PS5 Pro pourrait donc, elle aussi, offrir davantage de titres multiplateformes. Rappelons que la console pourrait sortir en septembre prochain. Sony pourrait vendre la PS5 Pro autour de 650 €.