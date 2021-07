PS5 : quels sont les jeux qui tournent à 120 FPS ?

La PS5 et la Xbox Series sont les premières consoles de salon capables de faire tourner les jeux à 120 FPS. Une telle performance était auparavant réservée aux joueurs PC qui bénéficiaient d’une meilleure puissance de calcul sur leur machine. Néanmoins, les consoles next-gen ont changé la donne et vous pouvez enfin jouer avec une excellente fluidité d’image depuis votre canapé.

La PS5 et sa manette – Crédit : Kerde Severin / Unsplash

Bien entendu, vous devez avoir un téléviseur ou moniteur avec un taux de rafraîchissement adapté pour pouvoir profiter des 120 FPS. Idéalement, il faut avoir un écran avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz ou plus. Sur les Xbox Series X et S, 97 jeux compatibles avec le FPS Boost sont passés de 30 FPS à 60 ou 120 FPS il y a quelques mois. Sur la PS5, on retrouve également plusieurs jeux à 120 FPS qui ont bénéficié d’une mise à niveau de la version PS4.

Voici tous les jeux PS5 qui tournent à 120 FPS pour le moment

Voici la liste complète des jeux PS5 qui tournent à 120 FPS ainsi que la définition avec laquelle cela est possible. En effet, les jeux à 120 FPS doivent généralement baisser leur définition à 1080p ou adopter une définition dynamique. Celle-ci consiste à augmenter ou diminuer le nombre de pixels en fonction de la scène du jeu.

Jeux Définition Mise à niveau gratuite ? Date de sortie de la mise à niveau Borderlands 3 1080p Oui Novembre 2020 Call of Duty : Black Ops Cold War 1200p Non 13 novembre 2020 Call of Duty : Warzone 1512p Oui Juillet 2021 Destiny 2 1440p dynamique Oui 8 décembre 2020 Devil May Cry 5 Special Edition 1080p Non Novembre 2020 Dirt 5 900p – 1440p Oui Novembre 2020 Fortnite 1440p Oui Décembre 2020 Monster Boy et le Royaume maudit 4K Oui N/A Nioh 1080p Oui 5 février 2020 Nioh 2 1080p Oui 5 février 2020 Rainbow Six Siege 4K dynamique Oui 1er décembre 2020 Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 1080p Non 26 mars 2021 WRC 9 1080p Oui Novembre 2020 Liste des jeux qui tournent à 120 FPS sur la PS5

Au fur et à mesure que de nouveaux jeux next-gen arriveront sur la PS5 que nous avons testée, les 120 FPS deviendront la norme. Les développeurs seront de plus en plus nombreux à ajouter cette option dans les paramètres. En attendant, de nombreux jeux PS4 bénéficient déjà d’une mise à niveau qui améliore leurs graphismes et leur fluidité d’image.

D’ailleurs, ces mises à niveau sont souvent gratuites, mais pas toujours. En effet, Ghost of Tsushima Director’s Cut arrive sur PS5 et PS4 le 20 août prochain, mais la mise à niveau sera payante. Les joueurs devront débourser 9,99 € s’ils veulent profiter de la 4K dynamique avec un objectif à 60 FPS.

Source : Android Central