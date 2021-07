Ghost of Tsushima sur PS5 : la Director’s Cut arrive le 20 août, mais la mise à niveau est payante

Ghost of Tsushima Director’s Cut arrive sur PS5 et PS4 le 20 août prochain. Au programme ? Une extension sur l’île d’Iki, la prise en charge de la manette DualSense, la 4K dynamique avec un objectif à 60 FPS, etc. Seul point négatif, la mise à niveau est payante.

Sony Interactive Entertainment et Sucker Punch Productions viennent de confirmer l’existence de Ghost of Tsushima Director’s Cut sur PS5 et PS4. La rumeur de la semaine dernière disait donc vrai. La jaquette modifiée du jeu aperçue sur Amazon correspondait bel et bien à une version PS5. Une version PC n’a pas été confirmée et elle semble désormais improbable.

Ghost of Tsushima Director’s Cut sur PS5 – Crédit : Sucker Punch Productions

Ghost of Tsushima Director’s Cut arrive le 20 août prochain sur PS5 et PS4. Cette version inclura le jeu original et tout le contenu additionnel sorti à ce jour. Il y aura également une nouvelle extension appelée l’île d’Iki. Celle-ci plongera Jin Sakai dans l’île d’Iki qui est voisine de Tsushima. Le samouraï explorera de nouveaux environnements, affrontera de nouveaux ennemis et chassera de nouveaux animaux. Il aura accès à une nouvelle armure pour lui et son cheval et à de nouvelles techniques de combat.

Les nouveautés de la version PS5 de Ghost of Tsushima justifient-elles une mise à niveau payante ?

Sur PS5, la Director’s Cut apportera des fonctionnalités propres à la console next-gen telles que la prise en charge totale de la manette DualSense, la 4K dynamique avec un objectif à 60 FPS, le retour haptique, les gâchettes adaptatives, l’audio 3D et des temps de chargements ultrarapides grâce au SSD de la PS5.

Une autre nouveauté renforcera l’immersion du jeu en monde ouvert à l’époque du Japon féodal. Il s’agit du lip-sync qui sera enfin adapté aux voix japonaises. D’ailleurs, le film de Ghost of Tsushima avec Chad Stahelski qui est le réalisateur de John Wick a récemment été confirmé.

Le seul point qui assombrit l’excellente nouvelle de Ghost of Tsushima Director’s Cut sur PS5 est la mise à niveau. En effet, la mise à niveau ne sera pas gratuite comme elle peut l’être sur d’autres jeux. Sur PS4, si vous avez déjà Ghost of Tsushima, la Director’s Cut peut être précommandée à 19,99 €.

Ensuite, il faudra débourser 9,99 € pour jouer à cette version sur PS5. Si vous n’avez encore jamais acheté le jeu, Ghost of Tsushima Director’s Cut coûte 70 € sur PS5 et 60 € sur PS4. Il y a donc une différence de 10 € entre la version PS5 et PS4 du jeu dans les deux cas. Cela est justifié pour certains joueurs tandis que d’autres y réfléchiront probablement à deux fois avant de se procurer la mise à niveau.

