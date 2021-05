Xbox Series X et S : 97 jeux compatibles avec le FPS Boost passent à 60 ou 120 FPS

Les Xbox Series X et S comptaient auparavant 23 jeux compatibles avec le FPS Boost. Les consoles next-gen en comptent désormais 97 au total. Pour rappel, le FPS Boost est une fonctionnalité qui permet de jouer aux jeux rétrocompatibles à 60 ou 120 FPS. Elle était avant activée par défaut sur certains jeux et désactivée sur d’autres. La mise à jour Xbox du mois de mars a ensuite introduit la possibilité d’activer ou de désactiver le FPS Boost.

97 jeux sont compatibles avec le FPS Boost – Crédit : Microsoft

Lawrence Hryb, alias « Major Nelson », qui est le directeur de la programmation de Microsoft Xbox Live a déclaré que : « aujourd’hui, nous avons publié notre plus grande collection de jeux avec le FPS Boost à ce jour, portant le nombre total de jeux à 97, dont beaucoup sont inclus dans le Xbox Game Pass et l’EA Play (inclus avec un abonnement Xbox Game Pass Ultimate ».

La Xbox Series S n’est pas toujours compatible avec le FPS Boost sur certains jeux

Vous pouvez retrouver la liste complète des 97 jeux compatibles avec le FPS Boost sur cette page. Pour vous donner quelques exemples, il y a notamment plusieurs titres de la franchise Assassin’s Creed ainsi que différents opus de la série Battlefield. Il y a également Fallout 4, Fallout 76, Dead Island, Alien Isolation, The Elder Scrolls V : Skyrim Edition et Far Cry 4,5, Primal et New Dawn. Avec le FPS Boost, ces jeux offriront une meilleure expérience aux joueurs en étant plus fluides et ainsi plus immersifs.

Néanmoins, il est important de préciser que le FPS Boost n’est pas toujours disponible sur la Xbox Series S à cause de ses performances graphiques inférieures à celles de la Xbox Series X. D’ailleurs, nous venons d’apprendre que Mass Effect Legendary Edition sera jouable à 60 FPS sur PS5 et 120 FPS sur Xbox Series X.

Enfin, si vous cherchez toujours à vous procurer une console next-gen de Microsoft, le fabricant de puces électroniques Foxconn a déclaré le mois dernier qu’un retour à la normale n’est pas prévu avant mi 2022.

Source : CBR