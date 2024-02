Silent Hill 2 Remake : les graphismes sont décevants dans ce trailer de gameplay

© PlayStation

Après plusieurs mois de fuites, le très attendu remake de Silent Hill 2 se montre enfin. Et pas qu’un peu, puisque le jeu de Bloober Team a eu droit à une bande-annonce de gameplay hier soir. Malheureusement, on ne connait toujours pas la date de sortie du remake de ce classique du jeu d’horreur. C’est dans le cadre de la présentation State of Play de Sony que ce nouveau trailer a été diffusé. Sans plus attendre, le voici :

Que révèle le trailer de gameplay de Silent Hill 2 Remake ?

Ce trailer révèle des graphismes légèrement décevants. La description indique notamment que le jeu aura droit à “des visuels effrayants” : Sony ne croit pas si bien dire. N’exagérons rien, mais il s’agit d’un remake dont la seule raison d’exister est les graphismes de 2023. Pourtant certaines textures montrées (comme les briques à 0:56) semblent tout droit sortie de l’original sorti en 2000. Toutefois, le trailer reste très sombre et coupe régulièrement, difficile d’évaluer clairement la beauté du jeu.

Surtout, les fans découvrent un jeu avec une nouvelle caméra. Comme pour les remakes de Resident Evil, la caméra à plan fixe cède la place à une caméra à l’épaule qui suit le regard du personnage. Difficile de faire sans, tant la caméra fixe parait comme une relique du passé. Toutefois, elle permettait des effets de jump-scare bien sentis dans le jeu original en jouant sur les changements de plans. Bloober Team va devoir faire sans.

Le jeu ressemble ainsi davantage à Dead Space, notamment par le combat. Les monstres résistent aux balles et semblent particulièrement coriaces. Leur apparence est toujours aussi repoussante, notamment les infirmières emblématiques de la franchise.

Konami a annoncé pour la première fois le remake de Silent Hill 2 en 2022. Suite à cette annonce, le studio Bloober Team avait confirmé que le gameplay serait revu, mais qu’aucun changement ne serait apporté à l’histoire. Le protagoniste sera toujours James Sunderland, en visite dans la ville de Silent Hill pour y trouver des réponses sur la disparition de sa femme.

Si Konami n’a communiqué aucun date de sortie, les fans peuvent garder garder espoir : Sony a annoncé que Silent Hill 2 serait disponible cette année. Dans une bande-annonce qui récapitulait toutes les sorties prévues sur PS5 cette année, PlayStation indiquait également que le remake de Metal Gear Solid 3 (alias Metal Gear Solid Delta : Snake Eater) devrait également sortir en 2024.