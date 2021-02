PS5 : Sony a déjà vendu plus de 4,5 millions de consoles

À cause de la pandémie actuelle et de la guerre des composants et matériaux qui viennent à manquer chez tous les constructeurs, les ventes auraient pu être bien plus élevées.

La PlayStation 5 – Crédit : Charles Sims / Unsplash

Depuis son lancement en novembre, Sony aurait vendu 4,5 millions de consoles. Mais ce n’est pas tout. L’entreprise japonaise a également vendu 1,4 million de PS4, ce qui a permis à Sony de réaliser meilleur trimestre fiscal de son histoire avec 883,2 milliards de yens (7 milliards d’euros) de recettes, soit une hausse de 40 % par rapport à 2019.

Néanmoins, si on compare les ventes de PS5 avec les ventes de PS4 l’année dernière, on s’aperçoit bien de l’impact de la pénurie actuelle. En effet, au cours du même trimestre de l’année dernière, Sony a expédié 6,0 millions de PS4, soit 1,5 million de plus que de PS5 ce trimestre.

Des ventes minées par la pandémie de COVID-19 et les ruptures de stock

La demande pour la PS5 a largement excédé l’offre. Quelques jours après le lancement, la console était déjà en rupture de stock mondiale. Depuis, Sony peine à réapprovisionner les magasins à cause de la pénurie de composants et des contraintes liées au COVID-19. La situation est si désastreuse que nous vous apprenions le mois dernier que vos chances d’acheter une PS5 ou une Xbox Series X en 2021 étaient ridicules.

Néanmoins, les fans de Xbox, eux, n’auraient que quelques mois à patienter avant de voir de nouveaux stocks arriver. En effet, Microsoft a assuré que la situation devrait s’apaiser à partir du mois de juin. Si vous souhaitez en apprendre plus sur la pénurie actuelle, notre dernier dossier complet vous explique pourquoi les fabricants ont autant de mal à renouveler leurs stocks.

Dans son rapport, Sony a également confirmé qu’il perdait de l’argent sur chaque PS5 vendue parce qu’il a fixé « des prix stratégiques pour les PS5 qui sont inférieurs aux coûts de fabrication. ». De son côté, Microsoft a beaucoup moins d’efforts à faire sur les prix pour rester compétitif, notamment grâce à ses autres activités qui engrangent beaucoup plus de bénéfices que Sony.

Source : Sony