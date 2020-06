PS5 : oui, elle peut être posée à l’horizontal

Beaucoup de joueurs se demandent s’ils seront en mesure d’utiliser la nouvelle PS5 sur le côté ou non. D’après une des premières photos officielles, la nouvelle Sony PlayStation5 fonctionnera en mode horizontal.

Les fans attendaient la révélation de la PlayStation5 depuis longtemps. Après des mois de développement en secret, Sony vient de répondre à leurs espoirs en dévoilant sa nouvelle console de jeu lors de son évènement officiel ce jeudi 11 juin 2020. On connait désormais tous les détails de cette PlayStation 5, tels que les 26 premiers jeux disponibles et surtout son design. À voir les premières photos, de nombreux joueurs étaient curieux de savoir si ce nouveau style s’adapterait à leur besoins, entre autres, est ce que la PS5 pouvait être utilisée horizontalement ?

Crédit : Sony

Le design de la nouvelle PS5 se veut différent, élégant avec ses courbes révolutionnaires et son coloris bicolore, noir et blanc. De toutes évidences, cettte console nouvelle génération est en harmonie avec la manette DualSense PS5, qui avait remplacé la DualShock 5 en avril 2020. À noter aussi qu’il existe deux versions différentes disponibles à l’achat, une qui comprend un lecteur de disque Blu-ray Ultra HD et une qui est entièrement numérique.

Est-ce que la nouvelle Console PlayStation 5 peut être utilisée en mode horizontal ?

La majorité des consoles de jeux vidéo donnent aux joueurs la possibilité de les utiliser en mode vertical ou de les tourner en mode horizontal. Cependant, il est à noter que certaines consoles précédentes ont eu du mal à fonctionner correctement dans les deux positions et ne sont conçues que pour fonctionner dans un sens. Le design tout en courbes de la nouvelle machine Sony interroge. Et beaucoup de joueurs se demandent s’ils seront en mesure de tourner la PS5 sur le côté ou non.

Durant la présentation , Sony a publié de nombreuses photos. Elles montrent toutes la PS5 à la verticale. Si le constructeur japonais n’a pas officiellement répondu à cette question, il est pourtant une photo qui pourrait donner espoir aux joueurs. En effet, parmi les images dévoilées par Sony, il en est une ou on peut voir la console en position horizontale. Il semblerait donc que la PS5 puisse donc bien être posée à l’horizontal. À noter qu’il manque le support de base visible sur toutes les autres versions officielles. À suivre pour plus de détails.