PS5 : un port mystérieux situé à l’arrière de la console intrigue les joueurs

Port mystérieux à l’arrière de la PS5 – Crédit : Sony / Galaxie Media / Auriane Polge

Après des semaines d’attente, Sony a levé le voile il y a quelques jours sur les prix et la date de sortie de la PlayStation 5 et de la PlayStation 5 Digital Edition au travers d’une conférence virtuelle. Seulement voilà, cette conférence est aussi à l’origine d’un nouveau mystère qui intrigue tout le monde. Vers la fin de l’annonce, Sony a offert un aperçu à 360° de sa console next-gen. L’occasion parfaite pour découvrir les différents ports de connexion qui se situent toujours au dos des appareils. La communauté a pu identifier tous les ports présents, à l’exception d’un seul.

Le port à l’arrière de la PS5 est le nouveau grand mystère de la console

Ce port mystérieux suscite évidemment une multitude de théories sur les réseaux sociaux et les forums. Tout le monde veut essayer de percer son secret, mais personne n’a encore réussi, ou du moins Sony n’a rien confirmé pour l’instant. L’hypothèse d’un casque de réalité virtuelle, le PSVR qui n’est pas prévu selon Immersive VR Education, a été rapidement écartée puisque le port semble être bien trop petit pour accueillir un câble de connexion à un accessoire.

Bien entendu, les ports habituels tels que l’HDMI, l’USB et l’Ethernet ont déjà été reconnus, donc ce ne peut pas être eux non plus. Selon nos confrères de PlayStationing, il pourrait être utilisé pour poser la PS5 à l’horizontale. Certains internautes ont également pensé à une encoche de sécurité Kensington qui est un système antivol. Pourtant, les dernières images de la PlayStation 5 ont démontré que ce sera la plus grande console de l’histoire. Ce n’est donc probablement pas la console idéale pour voyager et un port antivol ne semble pas être très pertinent.

Quoi qu’il en soit, nous saurons bien assez tôt à quoi sert ce port mystérieux. Si Sony ne se décide pas à le révéler d’ici quelque temps, les joueurs le découvriront par eux-mêmes quand ils auront la console en main à partir du 19 novembre prochain.

Source : Screen Rant