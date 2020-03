Qualité de l’air, de l’eau, des animaux, le confinement fait du bien à la planète

Pendant qu’une grande partie des habitants de la planète est confinée à la maison et que l’économie mondiale est au ralenti, la nature, elle, retrouve un second souffle. Dans les pays industrialisés tels que la Chine, les États-Unis, et maintenant la France, la pollution atmosphérique diminue et la qualité de l’eau s’améliore. L’absence d’activité humaine incite également certains animaux sauvages à peupler des zones qu’ils n’avaient pas l’habitude de fréquenter.

Les premiers effets ont été observés en Chine, où la diminution de l’activité industrielle et la mise en quarantaine de ses habitants ont considérablement fait baisser le taux de dioxyde d’azote. Les observations de la NASA révèlent que le pays a diminué d’environ 25% ses émissions de gaz à effet de serre entre les mois de janvier et mars. Les satellites de l’Agence Spatiale Européenne ont également détecté une baisse quotidienne de la pollution atmosphérique en Italie, premier pays européen à avoir mis en place des mesures de confinement.

Microsoft Covid-19 Tracker, un outil complet de suivi en temps réel de la pandémie

À Venise, les eaux des célèbres canaux sont désormais tellement transparentes que l’on peut y voir des bancs entiers de poissons. Les cygnes, qui désertaient ces lieux à cause du trafic fluvial, sont également réapparus. En Sardaigne, des dauphins ont été observés dans le port habituellement envahi de gros ferries.

Here's an unexpected side effect of the pandemic – the water's flowing through the canals of Venice is clear for the first time in forever. The fish are visible, the swans returned. pic.twitter.com/2egMGhJs7f