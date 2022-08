Quand Spider-Man débarque dans The Boys (vidéo)

Et si Spider-Man se retrouvait finalement dans la série The Boys ? Pour votre plus grand plaisir, ce crossover a été mis en image par la chaîne YouTube Alternative Cuts habituée des détournements sur le Tisseur.

Spider-Man, le nez dans la poudre… – Crédit : YouTube Alternative Cuts

La saison 3 de The Boys a conquis le public tant au niveau de la satire, toujours piquante, que des séquences osées et comiques. Sans oublier les scènes d’action impressionnantes savamment dosées tout au long de l’intrigue. Le tournage de la saison 4 de The Boys ayant à peine démarré, il faudra prendre son mal en patience avant de retrouver Butcher, Homelander et compagnie sur Prime Video.

En attendant, les vidéastes de la chaîne YouTube Alternative Cuts viennent de pondre une vidéo unique croisant le MCU avec l’univers de la série. Alors que The Boys s’évertue à parodier les super-héros des écuries Marvel et DC, ce crossover met en scène des versions plus sombres d’Iron Man et de Spider-Man, campés respectivement par Robert Downey Jr. et Tobey Maguire. Grâce à la magie du montage, ces personnages deviennent ainsi beaucoup moins lisses qu’à l’accoutumée…

Un Spider-Man irrévérencieux dans The Boys

Le nez dans la cocaïne, le Tisseur s’amuse à danser dans son appartement avant de constater qu’il a été piqué par une seringue. Défoncé, il s’élance ensuite dans les airs. On imagine alors qu’il va sauver deux enfants sur le point de se faire écraser. Sauf que Spidey n’empêche pas le drame, passant simplement devant le camion aspergé de sang sous les yeux médusés de Hughie. « Ne jouez pas dans la rue », conseille ensuite Spidey avant de s’assommer tout seul.

Une séquence absurde qui aurait eu totalement sa place dans The Boys. Une série dans laquelle les références à Marvel sont légion. Une scène inspirée du meme Ant-Man/Thanus a notamment été très appréciée.

Dans la vidéo d’Alternative Cuts, on voit Butcher ouvrir un portail et inviter Hughie à le suivre. Un clin d’œil à la scène post-générique de Doctor Strange 2 où Charlize Theron fait un caméo. L’actrice est d’ailleurs également présente fugacement dans la saison 3 de The Boys, un pur hasard selon le showrunner.