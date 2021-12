Que s’est-il passé entre Matrix 3 Revolutions et Matrix 4 Résurrections ?

Les deux heures trente du nouveau Matrix sont denses en informations. Pourtant la réalisatrice Lana Wachowski n’a pas voulu surcharger le spectateur. Il faut donc saisir vite, même s’il n’est pas absolument nécessaire d’avoir vu les trois premiers films. Si vous avez manqué quelques éléments faisant le lien avec l’histoire initiale, les voici.

60 ans sont passés entre les deux parties de l’histoire – Crédits : Warner Bros

Commençant par la fin de Matrix Revolutions le troisième et précédant opus des sœurs (anciennement frères) Wachowski. Neo parvient à obtenir un accord entre les machines et les humains, sacrifiant sa vie pour battre l’Agent Smith. On voit l’Architecte, le programme créateur de la matrice, s’entretenir avec l’Oracle et affirmant que les humains seraient désormais libres de quitter la matrice s’ils le souhaitent.

60 ans se sont écoulés

Matrix Resurrections vient se dérouler 60 ans après. L’accord de paix fut honoré en premier lieu, Neo et Trinity disparaissaient dans Machine City et Morpheus fut placé à la tête de Zion. Mais malheureusement, ces temps heureux furent de courte durée.

Alors que les humains quittèrent de plus en plus la matrice, les productions d’énergie s’appauvrirent en conséquence. Un conflit interne aux machines apparut. Et c’est l’Analyste, que nous découvrons dans ce quatrième opus, qui se chargea de démanteler l’ancienne version de la matrice pour en créer une nouvelle. Morpheus, dont la foi en la prophétie restait inébranlable, ne vit pas venir la destruction de Zion malgré les alertes.

Une part des humains survécu au massacre et formèrent une nouvelle cité refuge : IO. Cette cité se basa alors sur une coopération entre machine et humains pour la production mutuelle de ressources. Et en contrepartie, ils acceptèrent de ne plus demander la libération des humains de la nouvelle matrice.

Neo et Trinity perdent la mémoire, mais pas leur instinct

Concernant Neo et Trinity, leurs corps, après le combat avec l’Agent Smith, furent transportés à Machine City pour y être étudiés. L’Analyste, chercha ainsi à comprendre et recréer le code source de l’élu. Sans pour autant résoudre le mystère, L’Analyste fit une autre découverte après avoir recréé leurs corps. En présence de l’un et de l’autre, une source immense d’énergie était créée. Pour en bénéficier, l’Analyste construit une centrale d’énergie dédiée à leurs deux corps.

Puis après avoir effacé leurs mémoires, il déguisa leur apparence au sein de la matrice. Enfin, pour se préserver d’une potentielle résurgence de leur conscience profonde, il crée un jeu, contenant leurs mémoires respectives afin que les deux âmes sœurs ne puissent retrouver cette conscience sans la confondre avec le contenu du jeu.

Néanmoins, toujours habite par un instinct, ce Neo amnésique conçu lui-même un jeu, un niveau supplémentaire au jeu de l’analyste. Découvert par Bugs et l’équipe du Mnemosyne, Matrix Resurrection trouve alors son point de départ. Une nouvelle guerre. Et si vous n’avez pas compris la fin du dernier opus, cliquez simplement sur ce lien.

Source : Polygon