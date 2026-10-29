Quels sont les avantages et inconvénients des téléphones pliables wide d’après les testeurs ?

À mi-chemin entre smartphone et tablette, les pliables wide séduisent par leur grand écran et leur format compact. Mais entre prix élevé, charnière fragile et innovations, que valent réellement ces smartphones nouvelle génération ?

© Samsung

D’après les tests publiés, un pliable wide apporte un grand écran dans un format de poche. En contrepartie, il coûte cher et sa charnière reste un point de vigilance. La gamme Galaxy Z Fold de Samsung sert souvent de référence dans ces essais. Samsung est un fabricant coréen d’électronique, pionnier des smartphones pliables grand public depuis 2019.

Un pliable wide s’ouvre comme un livre. Fermé, il présente un écran externe large, proche d’un smartphone classique. Ouvert, il dévoile un écran interne d’environ 8 pouces, proche d’une petite tablette.

Ce qu’il faut retenir

Atout principal : un écran de près de 8 pouces qui tient dans une poche.

: un écran de près de 8 pouces qui tient dans une poche. Deuxième atout : le multitâche, avec plusieurs applications affichées en même temps.

: le multitâche, avec plusieurs applications affichées en même temps. Frein principal : un prix qui dépasse souvent 2 000 euros à la sortie.

: un prix qui dépasse souvent 2 000 euros à la sortie. Autres limites : un pli visible sous certains angles et une étanchéité moins complète.

: un pli visible sous certains angles et une étanchéité moins complète. Pour qui : les profils qui lisent, travaillent et regardent des vidéos sur mobile.

Quels avantages ressortent des tests ?

Le grand écran arrive en tête des avis. Vidéos, documents et photos gagnent nettement en lisibilité. Lire un PDF ou un tableur devient confortable, même dans le train.

Le format wide change aussi l’usage plié. L’écran externe est plus large que sur les premières générations. On écrit un message sans ouvrir l’appareil. Les essais saluent ce progrès, car les premiers modèles étaient trop étroits.

Le multitâche est le troisième atout cité ! Sur un Galaxy Z Fold, l’interface One UI affiche jusqu’à trois applications côte à côte. On répond à un mail en gardant un document ouvert.

Enfin, la finesse progresse : le Galaxy Z Fold7 mesure 8,9 mm plié et pèse 215 g. C’est proche d’un smartphone haut de gamme classique.

Les usages où le format fait la différence :

la lecture de documents, de BD ou de magazines ;

la retouche photo, avec plus de place pour les outils ;

la visioconférence, l’appareil posé à demi plié sur une table ;

les jeux et les séries, sur un écran presque carré.

Samsung Galaxy Z Fold6 ©Samsung

Quels inconvénients reviennent le plus souvent ?

Le prix freine en premier. Un pliable wide haut de gamme dépasse généralement 2 000 euros à sa sortie. C’est nettement plus qu’un smartphone premium classique.

La solidité reste surveillée. Bien que la charnière progresse à chaque génération, l’écran interne reste pourtant plus sensible aux rayures qu’une dalle protégée par du verre. Un film protecteur y est posé d’usine, et il ne faut pas le retirer ! Le pli central se voit encore sous certains angles. Il s’atténue d’une génération à l’autre, sans disparaître. La plupart des utilisateurs l’oublient après quelques jours.

L’étanchéité est moins complète. Le Galaxy Z Fold7 est certifié IP48. Il résiste à l’eau, mais sa protection contre la poussière fine reste limitée.

Enfin, une réparation hors garantie coûte cher. Une assurance ou une extension de garantie mérite réflexion dès l’achat.

Tableau récapitulatif des avantages et inconvénients

Critère Ce qui plaît Ce qui freine Écran Près de 8 pouces une fois ouvert Pli visible sous certains angles Format Tient dans une poche, écran externe large Plus épais qu’un smartphone classique une fois plié Usages Jusqu’à trois applications à l’écran Certaines applications encore mal adaptées Solidité Charnière renforcée à chaque génération Écran interne plus sensible aux rayures Étanchéité Résiste à l’eau (IP48) Protection limitée contre la poussière Prix Remplace un smartphone et une petite tablette Souvent plus de 2 000 euros à la sortie

À qui s’adresse un pliable wide ?

Il convient d’abord aux profils qui consomment beaucoup de contenu sur mobile :

les jeunes actifs qui lisent et travaillent en déplacement ;

les amateurs de séries et de jeux mobiles ;

les dirigeants qui veulent un seul appareil pour les mails et les documents.

Pour un usage simple (appels, messages, réseaux sociaux), un smartphone classique suffit souvent. Le pliable wide prend tout son sens quand l’écran sert vraiment. Petit bonus : déplier son téléphone en réunion fait toujours son effet.

Avantages et inconvénients d’après les tests : la réponse

Selon les tests, un pliable wide a trois grands avantages. Il offre un grand écran dans la poche, il permet un vrai multitâche et son écran externe large rend l’usage plié confortable.

Ses inconvénients sont tout aussi nets : un prix élevé, un pli encore visible et une solidité à ménager. L’étanchéité à la poussière reste aussi en retrait.

Pour un usage intensif de l’écran, la gamme Galaxy Z Fold de Samsung montre un format arrivé à maturité. Pour un usage basique, un smartphone classique reste le choix le plus simple.