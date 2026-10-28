GTA 6 : date, heure de sortie, taille du jeu et préchargement, quand pourrez-vous jouer ?

Plus que trois semaines avant de poser le pied à Vice City, et la nuit du 19 novembre se prépare dès maintenant. Rockstar ouvre les vannes du préchargement une semaine avant la sortie, mais garde jalousement le silence sur l’heure de déblocage et sur le poids définitif du jeu. Les données remontées du PlayStation Store lèvent pourtant le voile sur les deux, et le chiffre a de quoi faire grimacer les possesseurs de consoles déjà bien remplies. Voici tout ce qu’il faut régler avant le jour J.

GTA 6 est prévu pour le 19 novembre 2026 sur PS5 et Xbox Series. © Girts Ragelis

Grand Theft Auto VI sort le jeudi 19 novembre 2026 sur PS5 et Xbox Series X|S, après deux reports. Rockstar a confirmé que les précommandes numériques pourront être préchargées dès le 12 novembre, sans préciser l’heure exacte de lancement ni la taille du jeu. Un compte spécialisé dans les coulisses du PlayStation Store a comblé ces trous fin octobre, ce qui permet de dresser un planning assez précis.

À quelle heure sort GTA 6 en France ?

Rockstar n’a communiqué aucun horaire officiel. D’après PlayStation Game Size, un compte X qui épluche la base de données du PS Store et dont les relevés se vérifient régulièrement, GTA 6 se débloquera à minuit, heure locale. En France, rendez-vous donc dans la nuit du mercredi 18 au jeudi 19 novembre, à 0 h pile.

🚨 Grand Theft Auto VI



– 𝐃𝐨𝐰𝐧𝐥𝐨𝐚𝐝 𝐒𝐢𝐳𝐞 : 210 GB



– 𝐒𝐭𝐚𝐧𝐝𝐚𝐫𝐝 ($79.99)

Pre-Load : November 12

Release : November 19



𝐑𝐞𝐥𝐞𝐚𝐬𝐞 𝐓𝐢𝐦𝐞 : Midnight pic.twitter.com/5vXkgnqfC7 — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) October 27, 2026

Ce schéma colle aux habitudes récentes de l’éditeur, qui avait déjà ouvert les précommandes à minuit heure locale le 25 juin. Le revers de ce lancement échelonné : les Néo-Zélandais auront environ douze heures d’avance sur nous, quand les joueurs de la côte Est américaine devront patienter six heures de plus. Aucune donnée équivalente n’a filtré côté Xbox, et rien ne laisse présager un calendrier différent.

Préchargement de GTA 6 : rendez-vous le 12 novembre

C’est la seule date gravée dans le marbre par Rockstar sur son Newswire : les précommandes numériques pourront être préchargées à partir du jeudi 12 novembre. Sur console, le téléchargement démarre tout seul si les téléchargements automatiques sont activés dans les paramètres. Mieux vaut le vérifier en amont.

Les acheteurs de la boîte suivent le même calendrier. Faute de disque, la version physique de GTA 6 renferme un simple code de téléchargement, disponible en magasin dès le 12 novembre pour lancer le préchargement.

Quelle est la taille de GTA 6 sur PS5 et Xbox ?

Toujours selon PlayStation Game Size, le jeu pèse 210 Go sur PS5 comme sur PS5 Pro. Rockstar n’a pas confirmé ce chiffre, et un patch au lancement pourrait encore le faire gonfler. Le poids sur Xbox Series reste inconnu, mais il devrait tourner autour du même ordre de grandeur.

Sur une PS5 de première génération, qui offre environ 667 Go exploitables, GTA 6 avale à lui seul près d’un tiers du SSD. La Xbox Series X dispose de 802 Go libres en sortie de carton, la Series S d’à peine 364 Go : plus de la moitié de son stockage y passera. Prévoyez donc un grand ménage, ou un SSD d’appoint.

Côté connexion, le calcul est vite fait. En théorie, une fibre à 1 Gb/s boucle le téléchargement en une demi-heure, un débit de 100 Mb/s réclame plus de quatre heures et demie, et une ligne ADSL à 10 Mb/s frôle les deux jours. Dans la pratique, les serveurs du PlayStation Network et du Xbox Store risquent de saturer le soir de la sortie. Raison de plus pour lancer le préchargement dès le 12.

Standard ou Ultime : ce que contient chaque édition

L’édition Standard coûte 79,99 €, même si certaines enseignes cassent déjà le prix à 60 € sur la boîte. L’édition Ultime, vendue 99,99 € en numérique uniquement, ajoute des véhicules, des armes et des tenues exclusifs disséminés au fil des chapitres de l’histoire, comme la Grotti Cheetah de 1995 ou les revolvers Hawk & Little Morgan. Une mise à niveau à 20 € permet de basculer de l’une à l’autre plus tard.

Toute précommande ou tout achat effectué avant le 20 novembre donne droit au Vintage Vice City Pack, et les précommandes numériques profitent en prime d’un mois de GTA+. Aucun accès anticipé n’est prévu : Standard et Ultime se débloquent à la même minute. Les joueurs PC, eux, devront patienter, Rockstar viserait le premier trimestre 2027 pour la version ordinateur. Pour le reste, notre dossier complet sur GTA 6 fait le tour de ce qu’il faut savoir.

Source : Rockstar Games