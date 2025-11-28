Le processeur qui change la donne : Snapdragon 8 Gen 5 débarque dans vos téléphones

Crédit : Qualcomm

Qualcomm dévoile sa nouvelle puce pour smartphones performants et abordables

Qualcomm continue de renforcer sa présence sur le marché des puces pour smartphones avec le lancement du Snapdragon 8 Gen 5. Cette nouvelle puce a été pensée pour offrir puissance et efficacité à un coût plus accessible. Elle vise notamment les appareils Android haut de gamme abordables, permettant aux constructeurs de proposer des téléphones performants sans atteindre le prix des modèles les plus premium.

Qualcomm veut satisfaire tous les fabricants et les consommateurs

Pour rappel, la société a présenté en septembre dernier le Snapdragon 8 Elite Gen 5 pour les smartphones très haut de gamme, comme le futur OnePlus 15. Mais, cette fois-ci, le Snapdragon 8 Gen 5 s’adresse à des appareils légèrement moins puissants, mais toujours capables de gérer des tâches exigeantes et des fonctions d’intelligence artificielle avancées.

Le Snapdragon 8 Gen 5 est considéré comme le successeur de la Snapdragon 8 Gen 3 de 2023. Il intègre le processeur central Oryon, conçu par Qualcomm, dont les performances ont été améliorées de 36 % par rapport au Gen 3, avec une efficacité énergétique accrue de 42 %. Le processeur graphique associé offre, quant à lui, une amélioration de 11 % des performances et de 28 % de l’efficacité énergétique. Cette combinaison permet non seulement de profiter d’un rendu rapide, mais aussi d’utiliser des fonctionnalités d’IA contextuelle, introduites l’an dernier dans la série Elite, telles que les suggestions intelligentes basées sur l’usage personnel.

La fréquence du Snapdragon 8 Gen 5 atteint 3,8 GHz, tandis que le modèle Elite Gen 5, plus haut de gamme, monte jusqu’à 4,6 GHz, soulignant l’écart de performance entre les deux gammes. Même si Qualcomm n’a pas communiqué de comparatif direct avec les puces les plus puissantes, le 8 Gen 5 promet une expérience très satisfaisante pour les smartphones de milieu et haut de gamme.

Quels sont les modèles à intégrer la nouvelle puce ?

Parmi les premiers modèles équipés de cette puce, on retrouve le OnePlus 15R, prévu pour le 17 décembre. Les séries R de OnePlus sont traditionnellement légèrement moins performantes que les modèles phares, mais leurs prix plus attractifs en font une alternative séduisante pour ceux qui recherchent puissance et qualité à moindre coût. À l’instar du OnePlus 13R, le 15R devrait proposer un design élégant, un écran lumineux et des performances solides en autonomie et en photo, tout en intégrant les outils IA essentiels pour un usage quotidien.

Source : CNET.com