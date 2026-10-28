Android Auto relève ses exigences : votre smartphone est-il encore compatible ?

Alors que les utilisateurs commençaient à recevoir des avertissements, Google a mis à jour la documentation officielle d’Android Auto. La nouvelle configuration minimale requise va laisser de nombreux smartphones vieillissants sur le bord de la route.

© Mercedes

Android Auto vous permet d’accéder à diverses fonctions de votre smartphone directement sur l’écran d’infodivertissement de votre véhicule. Pour en bénéficier, vous devez respecter certaines exigences qui se relèvent avec le temps. Ces dernières semaines, plusieurs utilisateurs ont ainsi eu la mauvaise surprise de recevoir une alerte les informant que leur smartphone ne serait bientôt plus pris en charge.

Nous avons fouillé les pages d’assistance dédiées à Android Auto pour en avoir le cœur net. Google y a bien mis à jour la configuration minimale requise : pour une connexion filaire, vous devez désormais disposer d’un smartphone fonctionnant sous Android 11 (Red Velvet Cake) au minimum, soit la même exigence que pour la connexion sans fil, qui reste inchangée. Des millions de smartphones bloqués sur Android 9 ou 10 devraient ainsi perdre à terme leur accès à Android Auto.

© Capture d’écran Tom’s Guide

Android 11 devient la nouvelle exigence minimale pour Android Auto

Si votre smartphone ne peut pas être mis à jour vers Android 11, Android Auto finira inexorablement par ne plus fonctionner sur l’écran de votre voiture. Vous perdrez alors l’accès à son interface adaptée à la conduite et à ses fonctionnalités pratiques. Parmi les utilisateurs ayant reçu l’alerte figurent notamment des propriétaires de Samsung Galaxy S9, de Galaxy Note 9 et de Sony Xperia XZ2 Compact ; soit trois modèles qui s’arrêtent à Android 10.

On ignore encore quand les smartphones trop vieillissants seront exclus pour de bon d’Android Auto. En juillet 2024, Google avait relevé la configuration minimale requise à Android 9. Sauf que l’exclusion des appareils incompatibles n’avait réellement commencé qu’en octobre 2025. Il vous reste donc peut-être un peu de répit, malgré la mise à jour de la documentation officielle.

Une fois qu’Android Auto exigera Android 11 pour de bon, voici les options qui s’offriront à vous :