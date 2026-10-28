Epic Games Store : ce jeu pépite à fins multiples est gratuit pendant une semaine

L’Epic Games Store se met à l’heure d’Halloween. Pendant une semaine, vous pourrez récupérer gratuitement un très bon jeu de survival horror où vous devrez échapper à une malédiction.

C’est une tradition qui perdure depuis des années. Chaque jeudi, l’Epic Games Store met à jour sa sélection hebdomadaire de jeux gratuits. Les utilisateurs qui les récupèrent à temps pourront les garder pour la vie, d’où l’importance d’être à l’affût. La plateforme continue de faire la part belle au genre horrifique en offrant Sorry We’re Closed du 29 octobre au 5 novembre.

Dans ce jeu de survival horror développé par le studio à la mode games, vous incarnez Michelle, une jeune Londonienne travaillant dans une supérette qui a bien du mal à se remettre de sa rupture avec sa petite amie Leslie. Maudite une nuit par un puissant démon en manque d’affection, elle ne dispose que de quelques jours pour trouver un moyen d’échapper à son funeste destin.

Sorry We’re Closed est offert sur l’Epic Games Store

Pour briser cette malédiction, Michelle devra notamment s’appuyer sur son troisième œil capable de révéler l’invisible. Celui-ci lui sera d’une grande aide pour voir au-delà des apparences, dénicher des secrets, résoudre des énigmes et vaincre ses ennemis. “Aidez (ou sabotez !) les vies des étranges résidents du quartier londonien animé où vit Michelle, tout en essayant d’échapper à votre propre mort prématurée”, détaille la fiche Epic du jeu.

Le gameplay alterne entre exploration à caméras fixes, dans la lignée des premiers Resident Evil, et combats en vue à la première personne. Pour survivre, Michelle devra gérer ses ressources, trouver des objets, manier différentes armes et mettre à profit son troisième œil pour viser les points faibles des créatures infernales dont elle croisera la route. Vos choix auront un impact direct sur l’intrigue et pourront vous conduire à différentes fins.