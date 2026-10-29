Fini la galère des formulaires, Google Chrome va vous simplifier la vie

Google Chrome améliore sa fonctionnalité de remplissage automatique des formulaires. Celle-ci peut désormais piocher des informations dans Gmail pour faire gagner du temps aux usagers. Pour le moment, cette nouveauté pratique se cantonne toutefois au marché américain.

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Si vous utilisez Google Chrome, vous vous appuyez probablement déjà sur la saisie automatique. Celle-ci vous permet de remplir en un éclair les formulaires avec vos nom, prénom, adresse ou numéro de carte bancaire. S’appuyant sur Gemini et Personal Intelligence, le navigateur va désormais aller plus loin pour vous mâcher le travail.

“Remplir des formulaires en ligne peut être fastidieux, surtout lorsqu’il faut jongler entre les onglets ou fouiller dans sa boîte mail pour retrouver une information. Si la saisie automatique a toujours géré les informations de base, elle en gère désormais bien plus”, annonce Google sur son blog. Numéros de commande, informations de suivi, réservations de vols… La fonction de remplissage automatique peut désormais puiser dans Gmail lors du remplissage des formulaires en ligne.

Chrome automatise encore davantage le remplissage des formulaires grâce à Personal Intelligence

Vous cherchez à vous enregistrer avant de prendre l’avion ? Le navigateur pourra récupérer automatiquement le code de réservation depuis votre boîte de réception, vous épargnant ainsi de le rechercher manuellement. “Comme toujours, vos données sensibles sont chiffrées et vous gardez le contrôle”, promet Google. Vous pouvez ainsi gérer les données accessibles, supprimer certaines suggestions ou désactiver la fonctionnalité dans les paramètres du navigateur.

Vous avez aussi la possibilité de remonter la piste. Pour retrouver l’e-mail à l’origine d’une suggestion, il suffit d’appuyer longuement dessus puis de sélectionner “Afficher la source”. Chrome ouvrira alors le message correspondant dans un nouvel onglet, vous permettant notamment de vérifier une information.

Une disponibilité limitée

Cette fonctionnalité devrait vous faire gagner un temps précieux lors du remplissage des formulaires, en particulier sur mobile, où jongler entre les applications et copier des informations reste fastidieux. Son déploiement a débuté aux États-Unis auprès des utilisateurs de Gemini ayant activé l’option Personal Intelligence.

Pour rappel, celle-ci n’est pas encore disponible en Europe, les contraintes réglementaires liées à la protection des données personnelles freinant son lancement. Il faudra donc malheureusement patienter avant de pouvoir bénéficier du remplissage automatique amélioré sur Chrome.