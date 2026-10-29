Windows 11 : le menu du clic droit est enfin personnalisable, à vous de choisir !

La dernière mise à jour facultative de Windows 11 introduit une nouveauté très attendue : la possibilité de personnaliser à votre guise le menu contextuel du clic droit. Vous pouvez enfin disposer d’une organisation adaptée à vos besoins réels.

© Unsplash

Vous trouvez le menu contextuel du clic droit trop rigide ? Dans le cadre de sa grande refonte de Windows 11, Microsoft vous permet désormais de l’organiser selon votre bon vouloir. Déjà introduite en août dans une build dédiée aux Insiders, la personnalisation du menu clic droit est au programme de la mise à jour facultative KB5127936, laquelle préfigure les nouveautés attendues lors du prochain Patch Tuesday.

Windows 11 vous laisse enfin choisir ce qui apparaît dans le menu contextuel

C’est un assouplissement bienvenu. Une fois la mise à jour installée, vous pourrez accéder à la personnalisation en ouvrant les Paramètres section Personnalisation > Menu contextuel ou en cliquant sur le bouton Personnaliser le menu qui s’affiche par défaut en bas du menu contextuel. Voici ce qu’il sera possible de configurer :

Afficher ou masquer des commandes comme Envoyer vers , Créer un raccourci , Imprimer ou Copier en tant que chemin d’accès .

, , ou . Choisir quelles extensions (Paint, Bloc-notes, Clipchamp, etc.) apparaissent dans le menu principal ou dans un sous-menu. Vous pouvez aussi masquer complètement le sous-menu dédié aux apps tierces.

Afficher les options Couper , Copier , Coller , Renommer , Supprimer et Partager sous forme de lignes de texte plutôt que sous forme d’icônes, comme dans Windows 10.

, , , , et sous forme de lignes de texte plutôt que sous forme d’icônes, comme dans Windows 10. Déplacer la commande Propriétés en bas du menu contextuel.

“Cette mise à jour propose un menu contextuel repensé , plus rapide, plus simple et plus personnalisable. Ce menu s’ouvre plus rapidement, est plus épuré et vous offre un meilleur contrôle sur les commandes et les extensions d’application qui apparaissent lors d’un clic droit”, résume Microsoft dans ses notes de version.

Pour en profiter dès maintenant, il suffit de vous rendre dans Windows Update et de télécharger manuellement la mise à jour facultative KB5127936.