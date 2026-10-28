L’application LCL est encore en panne, les clients perdent patience

La galère continue pour les clients de LCL. Ce mercredi, plusieurs d’entre eux ne parviennent pas à accéder normalement à l’application et à leur espace en ligne. La banque confirme “des difficultés aléatoires pour la connexion et la réalisation des virements”.

Ce mercredi matin, certains clients de LCL peinent à accéder à leur application mobile. Les signalements ont commencé à se multiplier sur les plateformes Downdetector et Total Bug aux alentours de 9 heures. Plusieurs utilisateurs ont également interpellé la banque sur les réseaux sociaux. “Toujours un problème sur votre application franchement on souffle. Pour une banque c’est juste inadmissible”, soupire notamment un usager sur X.

LCL confirme la panne en cours

Sur son site, la banque a ajouté un encart qui confirme les perturbations en cours, lesquelles empêchent notamment les clients d’effectuer des virements. “Nos sites et applications rencontrent des difficultés aléatoires pour la connexion et la réalisation de virements. Veuillez nous excuser”, peut-on notamment lire.

Mardi matin, des dysfonctionnements avaient également été signalés sur l’application mobile et le site de LCL. Les clients concernés ne parvenaient plus à accéder à leur compte, à effectuer des opérations bancaires, à consulter leur solde ou leur messagerie.

L’appli lcl c’est un jour un problème jvais finir par quitter — Shanks (@3arbi130) October 28, 2026

@LCL vous pouvez réparer l’application svp c’est le jour de paie la — ⵣ🇲🇦 (@enbrrr_78) October 28, 2026

@LCL un jour de plus avec votre application qui bug. Visiblement vous n'en n'avez rien à foutre. #LCL — Squark (@Squark_M) October 28, 2026

Décidément, LCL a multiplié les pannes cette année, avec des incidents signalés en avril, en mai, en juin et donc en octobre. Une accumulation frustrante pour les utilisateurs.