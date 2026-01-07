Orange : l’ADSL reste disponible dans certaines communes jusqu’en 2027

© Envato

Pas de coupure brutale de l’ADSL, mais la fin se profile pour 2030

Dans 8 000 communes françaises, il restera possible de souscrire à un abonnement sur le réseau cuivre jusqu’au 31 janvier 2027, soit un an de plus que prévu initialement. Cependant, l’extinction complète de l’ADSL en 2030 demeure inchangée.

À l’origine, Orange prévoyait de fermer définitivement la commercialisation de l’ADSL fin janvier 2026. Mais des contraintes techniques et territoriales imposent désormais un délai supplémentaire. Selon des documents consultés par Le Monde, environ 23 millions de foyers et d’entreprises situés dans ces 8 000 communes pourront continuer à souscrire à des offres ADSL pendant encore un an. Pour une quarantaine de communes regroupant 173 000 habitants, ce délai est même repoussé jusqu’au 31 janvier 2028.

Cette prolongation s’explique principalement par la couverture incomplète en fibre optique. L’Arcep a rappelé que le réseau cuivre ne peut être arrêté qu’une fois qu’une commune est entièrement fibrée. Supprimer l’ADSL trop tôt reviendrait à priver certains foyers et entreprises d’un accès à Internet à haut débit, malgré l’existence d’alternatives comme la 5G et le satellite. Orange, en suivant les recommandations du régulateur, préfère éviter toute interruption brutale pour ses clients encore raccordés au cuivre.

Néanmoins, la date butoir de 2030 pour la fermeture totale de l’ADSL reste valide. La maintenance du réseau cuivre coûte en effet près de 500 millions d’euros par an, un poids important pour l’opérateur historique qui souhaite se concentrer sur des infrastructures plus modernes et efficaces.

Le déploiement de la fibre progresse rapidement

Fin 2025, 94 % des foyers et des entreprises pouvaient déjà s’abonner à la fibre optique, quelle que soit la box choisie, avec la participation d’Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom. Les derniers 3 millions de foyers restant à connecter se situent dans des zones plus difficiles d’accès, rendant cette phase finale de fibrage plus complexe et chronophage.

