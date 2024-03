“Rationner” internet avec “un nombre limité de Go” par jour, la drôle d’idée de Najat Vallaud-Belkacem

© Envato

L’ancienne ministre Najat Vallaud-Belkacem demande à rationner internet en France

Elle propose “un nombre limité de Go” par jour

Selon elle, cela luttera contre la haine en ligne, la désinformation ou les discriminations

Elle évoque également la réduction de l’impact environnemental d’internet, notamment à cause du trafic des sites porno

Internet représente une partie de la pollution mondiale avec ses serveurs qui tournent en permanence. Les écologistes s’attaquaient déjà au secteur en estimant que la 5G est inutile et représente un coût environnemental dont l’on peut se passer. Dans une tribune publiée dans Le Figaro, l’ancienne ministre de l’Éducation nationale Najat Vallaud-Belkacem et conseillère régionale d’Auvergne Rhône-Alpes appelle à “rationner” internet.

“La rareté oblige à une certaine sagesse” pour l’ancienne ministre

Certes, on parle de réduire la pollution mais ce n’est pas tout. Par exemple, Najat Vallaud-Belkacem estime que le rationnement poussera les internautes à ne pas passer des heures à “mettre des commentaires haineux ou fabriquer des fakes”. Elle estime également que plus personne ne trouvera “normal” de “passer plusieurs heures sur des sites pornographiques à regarder des vidéos en ultra HD”. La conseillère régionale d’Auvergne Rhône-Alpes, philosophe à ses heures perdues, pense que “la rareté oblige à une certaine sagesse”.

Najat Vallaud-Belkacem demande donc à ce “que l’on réfléchisse concrètement aux moyens de rationner internet, par exemple en accordant un nombre limité de gigas à utiliser quotidiennement”. L’ancienne ministre parle également de bénéfices pour “le développement cognitif, pour la santé, mais aussi pour lutter contre les discriminations, le harcèlement”. Selon elle, il est “temps […] de nous détoxiquer collectivement, et donc rationner internet”.

Il y a une urgence numérique comme il y a une urgence climatique. Elle ne consiste pas à envoyer dans l’espace des satellites supplémentaires, mais à débrancher la prise, à éteindre nos écrans, et à commencer à revivre, enfin. Najat Vallaud-Belkacem

Plus étonnant, elle recommande aux codeurs qui se connectent à internet pour travailler de “coder sans ordinateur, avec un crayon et un papier“.

Google et Netflix représentent le plus gros trafic en France

Comme le rappelle BFMTV, la pornographique représente une visite moyenne d’une dizaine de minutes. Si la consommation est prisée en France, elle reste moins élevée que ce que l’ancienne ministre de l’Éducation nationale sous-entend.

Toujours selon nos confrères, les français consomment 14 Go par mois en moyenne (source Arcep). La Fédération française des télécoms parle de 222 Go via la box et jusqu’à 1000 Go en 2030 selon les estimations.

Dans les faits, ce sont surtout Google et Netflix qui représentent un énorme trafic internet en France et non les sites pornographiques. La pollution de la SVoD a plusieurs fois fait parler puisque le streaming consomme énormément. YouTube est donc l’un des plus gros pollueurs avec ses milliards d’heures de contenu.

Source : Le Figaro – BFMTV