Rebel Moon dévoile sa bande-annonce : des scènes osées et sanglantes en exclusivité

Rebel Moon dévoile la bande-annonce de la version The Director’s Cut de Zack Snyder

La bande-annonce dévoile beaucoup de sang et de nudité

C’est le 2 août que Rebel Moon : The Director’s Cut sortira sur Netflix

Malgré des critiques très négatives, Zack Snyder ne lâche pas Rebel Moon, son odyssée spatiale que le réalisateur souhaite aussi ambitieuse qu’un Star Wars. Si entre nous, cette production Netflix n’atteindra jamais l’aura de l’œuvre de George Lucas, elle a sa solide base de fans. Bonne nouvelle pour eux : la version The Director’s Cut dévoile sa bande-annonce avec beaucoup de sang et de nudité.

Des scènes pour adultes dans Rebel Moon : The Director’s Cut

Zack Snyder l’avait promis à ses fans : il y aura bien une relecture mature pour Rebel Moon. Le projet n’a pas été abandonné puisque ce nouveau montage partage sa bande-annonce. Il s’agit de versions étendues pour les deux premières parties du film, Enfant du Feu et L’Entailleuse, avec plus de sexe et de sang. Pour l’occasion, elles ont respectivement été renommées en Chapter One: Chalice of Blood et Chapter Two: Curse of Forgiveness. Les dialogues sont également différents tandis que le réalisateur nous promet qu’il s’agit d’une toute nouvelle expérience pour les spectateurs.

La bande-annonce de cette nouvelle version de Rebel Moon présente ce que Zack Snyder avait promis, du gore et du sexe plus cru que le montage originel. Les fans ne seront pas surpris, les effets sanglants sont numériques et très comics dans l’esprit, avec des effusions exagérées. Les scènes intimes vont plus loin qu’un simple coït puisque dans l’un des passages de la vidéo, un homme vit un passage très hentaï avec des tentacules. À réserver aux amateurs.

Pour le reste, la bande-annonce de Rebel Moon version pour adultes montre des décapitations, des combats, beaucoup de ralentis et de fonds verts… Bref, du Zack Snyder pour cette Director’s Cut dont la sortie est prévue sur Netflix, le 2 août prochain. Espérons que ce nouveau montage soit mieux rythmé que la version de base.