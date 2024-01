Rebel Moon : une version mature arrive sur Netflix, Zack Snyder partage sa date de sortie

TL;DR Alors que Rebel Moon est PG-13, Zack Snyder annonce une version mature classée Rated R

Il s’agira d’un tout nouveau film se déroulant dans une réalité alternative

Zack Snyder dévoile une date de sortie pour l’été 2024

Malgré une large promotion, Rebel Moon a reçu un accueil froid de la part de la presse. Les fans de Zack Snyder ont-ils déserté ? Que nenni, ils sont là et attendent avec impatience le second volet du blockbuster. Mais ce n’est pas tout puisque le cinéaste annonce qu’une version Rated R se prépare et elle se destinera à un public averti.

Un tout nouveau film dans une réalité alternative

Rebel Moon, sorti sur Netflix et dans certains cinémas, a été classé PG-13. Sauf qu’à l’origine, Zack Snyder visait une classification Rated R, c’est-à-dire un film destiné aux spectateurs de 17 ans et plus. Mais que les fans se rassurent, la plateforme de streaming a autorisé le réalisateur à monter une seconde version destinée aux adultes comme il l’annonce dans le podcast Director’s Cut. Zack Snyder dévoile même une date de sortie : au cours de l’été 2024.

Lors de cette interview, Zack Snyder annonce que cette version Rated R de Rebel Moon présentera une réalité alternative du film. Il s’agira d’un tout nouvel univers qui a été façonné en même temps que le montage du film classé PG-13. Ce director’s cut n’a donc pas pour vocation de proposer des scènes allongées mais bel et bien un tout nouveau long-métrage. Zack Snyder parle d’une version “bizarre avec du heavy metal”.

Une totale liberté artistique pour Zack Snyder

Netflix a donc laissé une totale liberté artistique à Zack Snyder pour produire deux versions distinctes et totalement différentes de Rebel Moon. La version PG-13 s’ouvre à un public plus large en répondant à une réalité économique tandis que la version Rated R s’adresse à des spectateurs avertis qui aiment l’univers du cinéaste.

Sachant que Zack Snyder cherche à bâtir un univers cohérent, reste à savoir quelle version sera canon. Peut-être qu’elles le seront à leur manière et s’inscriront dans des univers différents. Le cinéaste n’a pas peur de la violence comme il l’a prouvé avec L’Armée des morts en 2004 ou encore Army of the Dead en 2021 sur Netflix. Ce dernier s’était imposé parmi les plus visionnés des programmes de la plateforme de streaming. On comprend pourquoi Zack Snyder a droit à une totale liberté artistique pour Rebel Moon.