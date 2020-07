Récupérez facilement vos fichiers perdus avec EaseUS Data Recovery Wizard

EaseUS Data Recovery Wizard, pour Windows et MacOS, un est logiciel de récupération de données, qui permet de retrouver les fichiers que vous croyez perdus, suite à une mauvaise manipulation ou à un crash du système ou d’un périphérique. Très simple d’utilisation, elle est disponible en deux version : gratuite ou Pro. Et cette dernière est actuellement proposée avec une réduction de 50 % !

Les occasions de perdre des fichiers sous Windows ou Mac OS sont malheureusement nombreuses : de l’erreur volontaire (en vidant la corbeille ou en supprimant un fichier en utilisant la combinaison de touches Maj+Suppr) au dysfonctionnement d’un périphérique (crash du système d’exploitation ou perte d’une partition), en passant par une attaque de virus, etc.

Lorsqu’un tel évènement se produit, sur son disque dur, un support USB (clé ou disque dur) ou une carte mémoire, on peut croire ses fichiers définitivement irrécupérables. Pourtant, il faut savoir que – souvent – les fichiers ne sont pas vraiment effacés (physiquement) du support de stockage. Et il est donc possible de les retrouver, puis de les faire ré apparaître dans le gestionnaire de fichiers, pour peu qu’on dispose de l’application de récupération de données EaseUS Data Recovery Wizard Free.

Conçue par l’éditeur EaseUS, elle permet de retrouver une situation normale dans 97,3 % des cas !

Son fonctionnement est des plus simples, puisqu’il se résume à trois phases : sélection du support défaillant ou sur lequel se trouvent les fichiers perdus, analyse, puis sélection des fichiers à récupérer.

Photos, vidéos, fichiers audio ou documents de travail au format Word ou Excel… le logiciel de récupération de données EaseUS Data Recovery Wizard se charge alors de récupérer automatiquement tous vos fichiers importants (plus de 1 000 formats de fichiers sont reconnus par l’application).

L’application est téléchargeable gratuitement (cette version est limitée à 2 Go de données récupérables). Et il est possible de la mettre à jour vers la version EaseUS Data Recovery Wizard Professional, qui permet de bénéficier gratuitement des mises à jour et d’un service d’assistance à distance par des spécialistes, afin d’optimiser les chances de sauvetage de vos fichiers dans certaines situations complexes.

Bon point, vous bénéficiez actuellement d’une remise de 50 % sur le prix des version professionnelles pour Windows et MacOS. Il suffit de cliquer sur les boutons suivants :

Bon point, vous disposez d’une garantie de remboursement sous 30 jours ou si le problème que vous rencontrez ne peut pas être corrigé.

Cet article vous est proposé par EaseUS.