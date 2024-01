Les meilleurs émulateurs Android sur PC et Mac (2024)

Vous voulez jouer à des jeux Android, tester vos applications ou simplement profiter des différents apps du Play Store et autres boutiques alternatives voire les 3 ? Voici notre sélection des meilleurs émulateurs Android sur le marché avec la promesse de trouver la perle rare !

Qu’est-ce qu’un émulateur ? Il s’agit d’un logiciel (ou d’un appareil) qui permet d’imiter le comportement d’un autre système informatique. En général, ils sont utilisés pour lancer des jeux, des applications ou des systèmes d’exploitation différents de celui sur lequel l’émulateur est exécuté. Dans notre cas, il s’agit d’émulateurs Android qui fonctionnent sous Windows 10, Windows 11 et macOS.

Pour utiliser un émulateur Android, l’installation directe d’un logiciel est la plus simple des démarches. Voici notre sélection des meilleurs émulateurs Android pour votre PC sous Windows ou Mac. Que vous ayez envie de jouer, tester vos applications ou utiliser celles disponibles pour le système d’exploitation de Google, il y a forcément ce qu’il vous fait !

BlueStacks

BlueStacks est la référence des émulateurs Android et le plus souvent cité. Il permet d’exécuter des applications Android sur un PC sous Windows et existe depuis 2011. Une belle longévité. BlueStacks repose sur la virtualisation. Cette technologie permet de créer une instance virtuelle d’un appareil sous Android.

Il est possible d’exécuter toutes les applications téléchargées sur le Play Store, y compris les jeux vidéo. Cet émulateur est reconnu comme stable avec de belles performances pour une bonne expérience utilisateur.

NoxPlayer

NoxPlayer est également une référence dans le secteur des émulateurs Android. Cette solution performante est très facile à utiliser et s’accompagne d’une grande compatibilité avec une large sélection d’applications et de jeux vidéo.

Cet émulateur s’accompagne d’autres fonctionnalités bienvenues comme la possibilité de changer la configuration du processeur, l’enregistrement de macros ou encore une compatibilité avec les manettes de jeu pour une expérience gaming plus confortable.

MEmu Play

MEmu Play, autrefois appelé MEmu Android Emulator, est axé sur le gaming avec des performances élevées et des fonctionnalités de jeu avancée. L’une des meilleures solutions pour jouer à des jeux Android depuis votre PC avec une optimisation poussée. Parmi les fonctionnalités, il est possible de mapper les touches du clavier, de gérer la sensibilité de la souris, d’enregistrer des macros pour automatiser certaines actions, etc.

Vous pouvez aussi modifier la résolution de l’écran ou encore la mémoire allouée à MEmu Play. Il est même possible de jouer à plusieurs jeux en créant différentes instances. L’interface est intuitive et similaire à celle d’un appareil sous Android pour une navigation facilité.

Andy

AndY est un émulateur Android polyvalent dont les fonctionnalités sont plutôt intéressantes. Par exemple, vous pouvez le synchroniser avec un appareil Android physique pour le contrôler via une application mobile dédiée. D’autres fonctions de bureau sont présentes comme l’utilisation de la webcam et du microphone de votre PC.

AndY est aussi compatible avec un large éventail d’applications Android et en termes de performances, cet émulateur se débrouille extrêmement bien. Suffisamment pour avoir une place dans notre sélection.

LDPlayer

LDPlayer, comme d’autres émulateurs de cette sélection, mise sur le gaming avec de grosses performances et une compatibilité étendue pour gérer un maximum de jeux. Les titres populaires tournent à la perfection et comme d’autres solutions avant lui, cet émulateur prend en charge le mapping des touches du clavier, l’enregistrement de macros, la prise en charge d’une manette, le lancement de plusieurs jeux en simultané, etc.

Reste à voir si son interface et le reste de ses fonctionnalités vous parlent plus que d’autres émulateurs Android dédiés au gaming.

Gameloop

Gameloop, autrefois appelé Tencent Gaming Buddy, a été conçu pour jouer à vos jeux préférés sur Android. Plus précisément les titres majeurs de Tencent comme PUBG, Free Fire ou encore Call of Duty Mobile. Gameloop se démarque par son optimisation des performances de jeu pour une expérience toujours fluide sur PC.

Le clavier et la souris sont pris en charge pour des contrôles précis, un gros avantage si vous jouez aux jeux de tir précédemment cités. Les paramètres sont ajustables et si vous le voulez, il est possible d’ajouter une manette.

Genymotion

Genymotion ferme notre sélection car son orientation est un peu particulière. Cet émulateur Android se destine aux développeurs d’applications avec une large gamme de configurations de périphériques virtuels. Les développeurs peuvent tester leurs app sur différents appareils Android entre smartphones et tablettes, par exemple.

On retrouve les fonctionnalités de débogage, des tests automatisés ou encore l’intégration d’outils de développement tiers.