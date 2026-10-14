Réduction de bruit et jusqu’à 50 heures d’autonomie : ce casque JBL passe sous les 90 € !

Envie de profiter de votre musique plus tranquillement dans les transports ? Le JBL Tune 780NC associe réduction de bruit et longue autonomie. Et la remise de 31 % proposée par la Fnac le rend encore plus tentant !

Dans les transports, les bruits environnants peuvent vite prendre le dessus sur la musique. Un casque Bluetooth à réduction de bruit aide à les atténuer pour mieux profiter de ses morceaux. Chez JBL, la gamme Tune donne accès à cette fonction sans imposer le budget d’un casque haut de gamme.

Le Tune 780NC en est un bon exemple. La Fnac le propose actuellement à 89,99 €, contre un prix conseillé de 129,99 €, soit 40 € de moins ! À ce tarif, il réunit plusieurs fonctions appréciables au quotidien, dont la connexion à deux appareils et des réglages audio personnalisables.

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🔥 Moins de bruit autour de vous et jusqu’à 50 heures de musique

Le JBL Tune 780NC possède des coussinets qui entourent les oreilles et un arceau rembourré. Sa réduction de bruit adaptative s’ajuste automatiquement à l’environnement pour atténuer les sons qui perturbent l’écoute. Vous pouvez aussi activer le mode Ambient Aware pour entendre ce qui se passe autour de vous sans retirer le casque. Côté musique, JBL mise sur des basses appuyées avec sa technologie Pure Bass. L’application JBL Headphones vous laisse ajuster le son à votre goût, par exemple pour diminuer les graves ou choisir un réglage prédéfini. Vous gardez ainsi la main sur le rendu de vos morceaux.

L’autonomie est un autre argument de ce modèle. JBL annonce jusqu’à 50 heures avec la réduction de bruit activée, et 76 heures lorsqu’elle est désactivée. De quoi enchaîner les trajets et les soirées d’écoute sans le brancher chaque jour. La recharge rapide promet également 5 heures de musique en 5 minutes. Pour passer de l’ordinateur au téléphone, la connexion multipoint conserve les deux appareils connectés au casque. Vous pouvez ainsi interrompre une vidéo pour répondre à un appel sans refaire l’association Bluetooth. Une fois l’écoute terminée, le casque se plie pour prendre moins de place dans un sac.

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Un casque antibruit bien équipé pour moins de 90 € !

À 89,99 € chez la Fnac, le JBL Tune 780NC mérite le détour si vous cherchez un casque pour vos déplacements comme pour la maison. La réduction de bruit et les 50 heures d’autonomie annoncées avec cette fonction active sont ses principaux atouts. Avec 40 € de moins que son prix conseillé, c’est une offre intéressante pour s’équiper sans dépasser les 100 € !

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