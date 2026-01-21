Bon plan téléviseur : une TV Mini-LED 65 pouces passe sous la barre des 600 € chez Boulanger !

Proposée aujourd’hui à 599 € au lieu de 799 €, cette TV TCL 65C69K bénéficie d’une baisse de prix très intéressante chez Boulanger. Une remise de 200 € sur une TV Mini-LED récente, grand format et orientée cinéma comme gaming ? Il faut en profiter !

Les téléviseurs Mini-LED s’imposent peu à peu comme une alternative très crédible aux modèles OLED, car ils combinent forte luminosité, contraste précis et excellente gestion du HDR. TCL fait partie des marques les plus offensives sur ce terrain en proposant des TV bien équipées à des tarifs souvent plus accessibles que la concurrence.

La série C69K, renouvelée en 2025, s’adresse à un public large : amateurs de films et séries, joueurs sur console nouvelle génération, mais aussi utilisateurs du quotidien à la recherche d’une TV connectée performante et durable.

Une TV Mini-LED taillée pour le cinéma et le gaming

La TCL 65C69K repose sur une dalle QD-Mini LED 4K qui combine la technologie Quantum Dot à un rétroéclairage Mini-LED précis. Résultat : des couleurs vives, un contraste renforcé et une luminosité élevée parfaitement adaptée aux contenus HDR comme aux pièces lumineuses.

Côté fluidité, la fréquence native 144 Hz fait clairement la différence, notamment pour le jeu vidéo. Associée aux ports HDMI 2.1, elle permet de profiter pleinement des consoles récentes, avec une image plus nette, plus fluide et sans déchirure.

Google TV, Dolby Atmos et connectique complète

Ce modèle embarque également Google TV et donne accès à un vaste catalogue d’applications via le Play Store : Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube et bien d’autres. L’interface est fluide, personnalisable et compatible avec les commandes vocales.

Le son n’est pas en reste avec un système Dolby Atmos de 40 W suffisant pour une immersion solide sans forcément ajouter une barre de son. Ajoutez à cela une connectique complète (HDMI 2.1, USB, Bluetooth, sortie optique) et un design sobre en aluminium brossé, et vous obtenez une TV aussi agréable à utiliser qu’à regarder.

