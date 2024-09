Remplacer la batterie des iPhone 16 Pro vous coûtera beaucoup plus cher

Apple a amélioré sensiblement le volet endurance et rechargement sur ses iPhone 16. Remplacer la batterie sera toutefois plus coûteux sur les modèles Pro de la nouvelle série.

Les iPhone 16 viennent tout juste d’être dévoilés au grand jour. Parmi leurs nouveautés notables, les smartphones possèdent notamment des batteries avec une capacité accrue et une vitesse de rechargement plus rapide. En marge de ces améliorations, nous venons d’apprendre que le remplacement de l’accumulateur devient plus coûteux sur les modèles les plus haut de gamme.

Combien coûte le remplacement de la batterie des iPhone 16 Pro ?

Il suffit de se rendre sur la page dédiée aux réparations pour constater que les frais de remplacement ont augmenté sensiblement. Pour rappel, cette section du site d’Apple permet d’obtenir une estimation du coût. Pour les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max, il vous en coûtera 135 euros. Soit largement plus que les 109 euros exigés pour remplacer la batterie de leurs prédécesseurs, les iPhone 15 Pro et Pro Max.

Si Apple n’a pas révélé les raisons derrière cette hausse des prix, il est probable que la nouvelle conception de la batterie en soit le facteur principal. Celle-ci serait équipée d’une nouvelle feuille de métal autour des cellules visant à améliorer la dissipation de la chaleur. Cela pourrait rendre la batterie plus difficile d’accès, ce qui expliquerait l’augmentation des frais de remplacement.

Si vous avez souscrit un contrat AppleCare+, le remplacement de la batterie sera pris en charge seulement si sa capacité “tombe en dessous de 80 % ou en cas de détérioration physique”, rappelle la pomme.