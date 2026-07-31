Revolut offre jusqu’à un an de ChatGPT Go à ses abonnés : voici ce que chaque forfait débloque

La néobanque britannique s’allie à OpenAI et intègre ChatGPT Go dans l’ensemble de ses forfaits. De 3 à 12 mois offerts selon le palier, Buddy Pass inclus pour les Ultra.

Revolut intègre ChatGPT Go à ses forfaits et offre jusqu’à un an d’abonnement à ses clients. © Revolut

Revolut poursuit sa mue en super-app. Depuis le 30 juillet 2026, les 75 millions de clients de la fintech peuvent activer un abonnement ChatGPT Go directement depuis leur application, sans frais supplémentaires. Un lien unique redirige vers le site d’OpenAI pour finaliser l’activation. L’offre couvre l’ensemble du globe, à l’exception des États-Unis et du Brésil.

Combien de mois offerts selon votre forfait Revolut ?

La durée varie selon le palier souscrit. Les abonnés Ultra (60 €/mois) empochent 12 mois, assortis d’un « Buddy Pass » pour offrir l’équivalent à un proche. Les inscrits Metal (18,99 €/mois) bénéficient eux aussi d’une année complète. Les détenteurs d’un forfait Premium, Pro ou Mobile récupèrent 6 mois, et les formules Plus et Standard (gratuite) donnent droit à 3 mois, en déploiement progressif. Pour les adeptes du Metal ou de l’Ultra, l’économie avoisine 96 € sur l’année.

ChatGPT Go : un accès dopé, mais volontairement bridé

Facturé 8 €/mois en temps normal, ChatGPT Go embarque le modèle GPT-5.5, multiplie par dix les plafonds de messages, de générations d’images et d’analyses de fichiers, et étend la fenêtre de contexte. En revanche, le mode agent, la recherche approfondie et Codex restent l’apanage de la formule Plus (environ 23 €). La publicité déployée par OpenAI depuis février demeure impossible à désactiver.

Les forfaits Premium, Metal et Ultra incluent déjà Perplexity Pro, permanent tant que l’abonnement Revolut court, avec accès à plusieurs modèles concurrents (Claude, GPT, Gemini). ChatGPT Go vient étoffer cet arsenal, et les deux cohabitent sans surcoût : autant en profiter pour comparer.

Source : communiqué officiel Revolut, 30 juillet 2026