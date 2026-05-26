ChatGPT est-il fiable sur la santé ? 91,3 % de ses réponses ne citent aucune source

ChatGPT est loin d’être une référence sur les questions de santé. Une étude révèle que l’agent conversationnel se dispense de citer des sources dans 91,3 % des cas. Un constat inquiétant, l’utilisateur ne pouvant pas vérifier l’information et savoir si elle est encore d’actualité.

Les IA génératives sont à manier avec la plus grande prudence, d’autant plus quand vous les sollicitez pour des questions relatives à la santé. Il a déjà été démontré à plusieurs reprises que ChatGPT distillait très souvent de mauvais conseils médicaux. Et dans la grande majorité des cas, il ne prend même pas la peine de citer des sources traçables, révèle une étude réalisée par SE Ranking.

La plateforme spécialisée dans le référencement a analysé la bagatelle de 49 141 prompts liés à la santé envoyés à ChatGPT en mars 2026 depuis la France. Résultat des courses, seules 4289 réponses citaient des sources Web identifiables, l’IA s’appuyant sur son corpus d’entraînement pour les 91,3 % de réponses restantes.

Ce qui pose problème quand on sait que la base de connaissances de l’agent conversationnel s’arrête au 31 août 2025. Si la fonction de recherche en ligne n’est pas activée, l’utilisateur risque d’être confronté à une information obsolète et potentiellement dangereuse.

ChatGPT peut vous induire en erreur sur des questions de santé sensibles

“Dans un domaine où une décision de la HAS, l’arrivée d’un nouveau médicament ou l’ajustement d’un protocole peut survenir d’un mois à l’autre, ce délai a des conséquences directes sur la fiabilité des réponses livrées aux patients en 2026”, souligne l’étude. Le domaine de la santé est particulièrement sensible car l’information peut rapidement évoluer à l’aune des nouvelles études et alertes des autorités sanitaires.

Et de citer le cas du Lecanemab, médicament contre la maladie d’Alzheimer. Le chatbot continue de donner une information datée de 2023 à son sujet alors que son remboursement a été définitivement refusé par la Haute Autorité de santé en novembre 2025. Un exemple parlant qui montre bien les limites des IA génératives comme ChatGPT en matière de conseils santé. D’autant qu’outre l’absence de sources consultables, les rares qui sont citées ne pas forcément toujours très fiables.

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30,7 % des sources citées par ChatGPT considérées comme “risquées”

SE Ranking a classé les 4289 réponses en trois niveaux de fiabilité selon les sources mobilisées :

Fiable (institutions médicales, gouvernement, chercheurs) : 40,5 % des citations.

(institutions médicales, gouvernement, chercheurs) : des citations. Neutre (sites avec des comités éditoriaux médicaux, blogs santé pharmacies, mutuelles, applications santé) : 28,8 % des citations.

(sites avec des comités éditoriaux médicaux, blogs santé pharmacies, mutuelles, applications santé) : des citations. Risqué (sites d’information généralistes, e-commerce santé, forums, réseaux sociaux) : 30,7 % des citations.

Si Ameli.fr arrive en tête avec 7,2 % des citations, on retrouve Wikipédia à la seconde position (5,9 %) ; “une encyclopédie collaborative, sans validation médicale formelle, devance Mayo Clinic, le NIH, Vidal, MSD Manuals et la quasi-totalité des institutions sanitaires françaises”, pointe l’étude qui regrette aussi que le top 20 soit dominé par des sources étrangères :

“Seules 7 sont françaises, tandis que les autres proviennent surtout des États-Unis ou d’organisations internationales (OMS, NHS). Ces référentiels, souvent anglo-saxons, ne sont pas toujours alignés avec les recommandations de la HAS ni avec les spécificités du système de santé français”.

Retenez ainsi qu’il faut manier ChatGPT avec prudence quand vous cherchez des réponses sur la santé. Le chatbot ne garantit ni la fiabilité systématique des sources mobilisées, ni leur adéquation avec les recommandations médicales françaises.