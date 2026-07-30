Windows 11 installe discrètement OneDrive Photos, une visionneuse d’images que personne n’a réclamée

Microsoft glisse une nouvelle application photo dans Windows 11 via une mise à jour du client OneDrive. Elle scanne vos clichés, propose de la reconnaissance faciale et se comporte comme un doublon de Microsoft Photos.

Microsoft enrichit OneDrive d’une nouvelle application photo installée sans prévenir sur les PC Windows 11. Crédits : Shutterstock

Ouvrir le menu Démarrer et y découvrir une application inconnue, en 2026, reste une expérience déroutante. C’est pourtant ce qui arrive ces jours-ci à de nombreux possesseurs de PC sous Windows 11 : une certaine « OneDrive Photos » s’invite dans la liste des programmes installés, sans notification préalable ni consentement explicite. D’après le site Windows Latest, qui a documenté le phénomène, l’application se déploie via une mise à jour du client de synchronisation OneDrive, déjà préinstallé dans le système.

L’application OneDrive Photos apparaît dans la recherche Windows sans avoir été installée manuellement. © Windows Latest

Une webapp adossée à OneDrive, pas une application native

Techniquement, OneDrive Photos s’exécute depuis le répertoire du client OneDrive (OneDrive.App.exe) et repose sur WebView2 : il s’agit d’une surcouche web, calquée sur l’interface en ligne de OneDrive, habillée d’effets acryliques pour se fondre dans l’esthétique de Windows 11. L’application fonctionne même sans compte Microsoft et indexe automatiquement les images stockées en local. Galerie, albums, favoris, dossiers locaux : le périmètre fonctionnel recoupe largement celui de Microsoft Photos, déjà intégrée au système.

Reconnaissance faciale et données biométriques

La section « People » constitue le point le plus sensible du dispositif. Elle regroupe les visages similaires repérés dans la photothèque, une fonctionnalité conditionnée à l’accord préalable de l’internaute. Microsoft précise que ces données faciales, susceptibles d’être qualifiées de données biométriques selon les juridictions, restent consultables uniquement par le propriétaire du compte et peuvent être supprimées en désactivant l’option.

OneDrive Photos propose de regrouper les visages similaires, une fonctionnalité soumise au consentement préalable. © Windows Latest

Problème : impossible de retirer OneDrive Photos sans désinstaller intégralement le client OneDrive depuis les paramètres système. Les deux composants sont indissociables. Pour quiconque souhaite conserver la synchronisation cloud sans cette visionneuse superflue, aucune solution propre n’existe à ce stade.

Source : Windows Latest