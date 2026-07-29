Google Maps : le bug qui perturbait les trajets des automobilistes a été corrigé

Depuis plusieurs jours, le trafic en temps réel ne s’affichait plus correctement dans Google Maps, privant les automobilistes d’une fonctionnalité essentielle. Le géant de la navigation a rapidement réagi en déployant un correctif côté serveur.

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Alors que l’affichage du trafic en temps réel ne fonctionnait plus correctement dans Google Maps, Google a agi rapidement en déployant un correctif bienvenu. Le problème avait d’abord été signalé sur la version Android Auto de l’application. Plusieurs utilisateurs rapportaient que les couleurs indiquant l’état de la circulation (vert pour un trafic fluide, orange pour des ralentissements et rouge pour des embouteillages) ne s’affichaient plus sur les cartes.

Le problème ne se cantonnait toutefois pas à AA. Sur Reddit, de nombreux usagers ont signalé le même bug d’affichage sur Android, iOS et même sur navigateur. Privées des fameuses couleurs indiquant l’intensité du trafic, les routes restaient tristement en gris, empêchant les automobilistes d’anticiper les difficultés sur leur itinéraire.

Google Maps : un correctif déployé pour rétablir le trafic en temps réel

Bonne nouvelle, ce dysfonctionnement agaçant appartient désormais au passé. Interrogé par Android Authority, Google assure avoir identifié le bug d’affichage qui touchait certains usagers du service de navigation. Le géant du Web a mis au point un correctif qu’il a déployé directement côté serveur. Aucune mise à jour de l’application n’est donc requise pour en bénéficier.

L’affichage du trafic devrait à nouveau fonctionner correctement dans la majorité des régions. L’entreprise précise toutefois que le rétablissement complet de l’outil pourra prendre encore quelques heures chez certains utilisateurs. Si vous ne voyez pas encore les conditions de trafic, tentez de redémarrer l’application ou réessayez plus tard.

L’actualité autour de Google Maps est dense. La version Android Auto de l’app commence enfin à accueillir le fameux compteur de vitesse qui existait depuis belle lurette sur iOS et Android. Par ailleurs, le déploiement de l’expérience de navigation immersive a débuté dans certains régions.