iOS 27 permet enfin de masquer le bouton sur lequel tout le monde appuie par erreur

Nombre d’utilisateurs d’iPhone appuient sans faire exprès sur le bouton d’enregistrement des messages vocaux lorsqu’ils utilisent l’application Messages. iOS 27 permettra enfin de le dissimuler.

C’est un désagrément que de nombreux utilisateurs de l’application Messages connaissent : l’appui accidentel sur le bouton d’enregistrement des messages vocaux. Niché juste à côté de la zone de saisie des messages, celui-ci peut facilement être activé par erreur au moment d’appuyer sur le bouton d’envoi. Outre le lancement d’un enregistrement involontaire, cela entraîne l’interruption de la musique en cours de lecture et l’émission d’un bip sonore.

“Même en désactivant la dictée, j’appuie toujours par erreur sur le bouton d’enregistrement des notes vocales. Le bouton d’envoi ne devrait pas avoir plusieurs fonctions au même endroit”, s’est même plaint le chanteur Justin Bieber dans une publication Instagram devenue virale. Face aux demandes répétées de la communauté, le géant de Cupertino a finalement décidé d’agir.

iOS 27 : comment masquer le bouton d’enregistrement des vocaux dans Messages

Le nouveau paramétrage sera inclus dans iOS 27, la prochaine mouture majeure du système d’exploitation des iPhone, qui sera lancée en version stable en septembre. Les utilisateurs auront ainsi la possibilité d’afficher ou non l’outil d’enregistrement des notes vocales dans le champ de saisie des messages. Pour configurer tout ça, ils devront se rendre dans Réglages > Apps puis accéder aux paramètres de l’application Messages.

Dans la nouvelle section Afficher dans le champ de texte, ils auront le choix entre Enregistrer l’audio, Démarrer dictée et Aucun. C’est cette dernière option qu’il faudra cocher pour en finir définitivement avec l’activation intempestive du bouton dédié aux messages vocaux.

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Il sera évidemment toujours possible d’en envoyer en appuyant sur le bouton +, situé à gauche du champ de saisie. La fonction d’enregistrement audio sera accessible depuis ce menu.