L’Epic Games Store vous gâte encore avec deux nouveaux jeux gratuits

Chaque jeudi, les utilisateurs de l’Epic Games Store se voient proposer de nouveaux jeux gratuits qui restent disponibles pendant une semaine. Cette initiative permet à Epic de promouvoir sa plateforme tout en donnant aux joueurs la possibilité d’étoffer leur ludothèque sans dépenser le moindre centime. Après Foretales, Nova Lands et Tattoo Tycoon, deux nouveaux titres sont proposés gratuitement du 30 juillet au 6 août.

OTXO et Sol Cesto sont offerts sur l’Epic Games Store

OTXO est un jeu de tir en vue du dessus incluant des éléments de roguelite. Il vous plongera dans un mystérieux manoir composé de huit zones, dont l’agencement des pièces est généré aléatoirement. Il faudra en percer les secrets et affronter les dangers pour sauver votre amour perdu.

Côté gameplay, attendez-vous à des affrontements très nerveux, façon John Wick. Vous pourrez compter sur un vaste arsenal d’armes ainsi que sur plus de 100 capacités à débloquer. Lors des combats, une mécanique de ralentissement du temps vous permettra d’esquiver les balles et de tuer les ennemis avec précision. Grâce à sa génération procédurale, OTXO bénéficie d’une excellente rejouabilité, chaque partie offrant une expérience différente.

Second titre offert, Sol Cesto devrait plaire aux amateurs de roguelite tactique au tour par tour. Il vous mettra dans la peau d’un héros qui explore un monde souterrain généré aléatoirement en quête du soleil, disparu depuis des millénaires. Pour progresser, vous devrez sélectionner l’une des quatre lignes de la grille de combat. “Vous tomberez alors aléatoirement sur une des 4 cases de cette ligne : un monstre qui vous fait du mal ? Un coffre rempli d’or ? Ou bien un piège empoisonné ? Tout peut arriver…”, prévient le synopsis.

Sol Cesto se compose de cinq biomes à traverser, renfermant des monstres et des pièges insidieux. Vous incarnez l’un des sept personnages affublés de pouvoirs, statistiques et capacités spécifiques. Vour pourrez utiliser des dents en pierre, qui modifient les règles et les probabilités du jeu en votre faveur, ainsi que des dents en métal, qui déclenchent malédictions et combos dévastateurs.

De nombreux objets viendront également vous aider à vous débarrasser de vos ennemis ou à vous sortir de situations délicates.