Instagram : la nouvelle technique de Meta pour vous rendre encore plus accro

Les algorithmes d’Instagram deviennent encore plus redoutables. Pour retenir les utilisateurs plus longtemps sur le réseau social, Meta a amélioré sensiblement le système de recommandations des Reels et des autres contenus publics.

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Vous passez davantage de temps à scroller sur Instagram ces temps-ci ? C’est probablement lié aux nouveaux systèmes de recommandations basés sur l’IA mis au point par Meta. À l’occasion de la publication de ses résultats trimestriels, l’entreprise a annoncé une croissance à deux chiffres du temps passé sur Instagram par rapport à l’année précédente.

Selon le géant des réseaux sociaux, cette progression s’explique principalement par les améliorations apportées à ses systèmes de recommandation des vidéos Reels et des autres contenus publics. Ils peuvent désormais suggérer plus efficacement des vidéos susceptibles d’intéresser chaque utilisateur.

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“Ces modèles permettent une compréhension fondamentale de la nature du contenu et des raisons pour lesquelles il est captivant, tout en offrant une meilleure appréhension des centres d’intérêt et des objectifs des utilisateurs lorsqu’ils interagissent avec nos applications”, détaille Mark Zuckerberg, directeur général de Meta, lors de la conférence téléphonique sur les résultats.

Selon Susan Li, directrice financière de Meta, l’entreprise a franchi une étape clé plus tôt cette année : chaque publication publique du fil d’actualité et chaque Reel sont désormais automatiquement passés au crible par un grand modèle de langage, qui en analyse le sujet et le ton. Ces informations sont ensuite croisées avec l’historique de visionnage de chaque utilisateur afin de prédire avec davantage de précision les contenus qu’il est le plus susceptible de regarder ensuite.

Meta étend progressivement ce traitement à Facebook. La firme s’appuie sur une famille de modèles distincte, baptisée Muse, pour classer et résumer automatiquement le contenu des vidéos. Ces recommandations optimisées permettent aux utilisateurs de découvrir davantage de contenus susceptibles de les intéresser, les incitant à rester plus longtemps sur l’application.

Cette stratégie profite également aux créateurs, qui peuvent toucher une audience plus large, tout en offrant à Meta davantage d’opportunités d’afficher des publicités. Il est important d’être conscient de ces mécanismes pour apprendre à s’en défaire. Il faut en effet absolument résister au scrolling infini pour garder un usage sain des réseaux sociaux et protéger son bien-être mental.