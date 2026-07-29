Netflix : toutes les nouveautés d’août avec la dernière saison d’une série appréciée

Les nouveautés Netflix du mois d’août ont été dévoilées. Une flopée de séries, films et documentaires vont faire irruption sur la plateforme au N rouge tout au long du mois dont l’ultime saison d’Outer Banks.
Netflix ne prend pas de vacances pendant l’été, continuant inlassablement d’alimenter son catalogue en nouveautés. Alors que le mois de juillet a vu arriver Enola Holmes 3, Barbie et tous les volets de la saga Fast & Furious, la plateforme de streaming vient de dévoiler sa programmation d’août.
Le mois prochain, les fans d’Outer Banks pourront enfin visionner la cinquième et ultime saison de la série d’aventure américaine qui met en scène les rivalités de deux bandes d’adolescents, les Pogues, issus de la classe populaire, opposés aux riches Kooks. Les épisodes seront diffusés le 20 août. Après Stranger Things, Netflix va donc mettre un point final à une autre série incontournable.
Côté films, les abonnés pourront notamment découvrir L’Héroïne au ruban, un long métrage d’animation japonais inspiré du manga culte Princesse Saphir d’Osamu Tezuka. Ils pourront également regarder Les Quatre Saisons, la comédie dramatique d’Alan Alda qui a inspiré la série éponyme de Netflix. On retrouvera aussi le déjanté Suicide Squad de David Ayer, ainsi que Mourinho, une série documentaire consacrée à la carrière de l’entraîneur portugais.
Quelles nouveautés arrivent sur Netflix en août ?
Séries
- Chicago PD (saison 1 à 5) : 1er août
- Gate24 : The Border : 2 août
- Badly in Love (saison 2) : 4 août
- 1670 (saison 3) : 5 août
- One Hundred Years of Solitude, partie 2 : 5 août
- Ma vie avec les Walters Boys (saison 3) : 6 août
- Unlucky Bae : 6 août
- Our Sticky Love : 7 août
- Ricky Gervais Alley Cats : 7 août
- Muertos S.L. (saison 4) : 7 août
- Operation Safed Sagar : 7 août
- Banana Fish : 12 août
- Grosse pression (saison 3) : 13 août
- Ma brillante carrière : 13 août
- Moria : 14 août
- Umthetho : La loi des frères : 14 août
- Fairy Tail (saison 4) : 15 août
- Iryu Team Medical Dragon : 16 août
- SEAL Team (saison 1 à 7) : 18 août
- Outer Banks (saison 5) : 20 août
- Blood Sacrifice : 20 août
- One Hundred Years of Solitude, partie 2 : Grand final : 26 août
- Leanne (saison 2) : 27 août
- La Fosse (saison 3) : 28 août
- Toute la vérité de mes mensonges : 28 août
- Quatre mains, deux sonates : 29 août
Films
- Overlord: The Sacred Kingdom : 1er août
- Turbulence : 1er août
- Bye Bye Birdy : 1er août
- Alors on danse : 1er août
- Les Canons de Navarone : 1er août
- Mikael, justicier des deux mondes : 2 août
- La Famille Foldingue II : 2 août
- Le Professeur Foldingue : 2 août
- En eaux très troubles : 2 août
- Saucisses à tout prix : 3 août
- On sourit pour la photo : 5 août
- Edge of Tomorrow : 6 août
- Agents très spéciaux : Code U.N.C.L.E. : 6 août
- Contagion : 6 août
- Zodiac : 6 août
- Deep Impact : 7 août
- D-War : La guerre des dragons : 7 août
- Le Dernier Refuge : 7 août
- L’Héroïne au ruban : 8 août
- Robin des bois : 8 août
- Ballerina : 8 août
- Les Têtes givrées : 8 août
- Les Quatre saisons : 9 août
- Gran Turismo : 9 août
- Starship Troopers 2 : Héros de la Fédération : 9 août
- Babysitting 2 : 11 août
- Les Ensorceleuses : 11 août
- Nando entre deux mondes : Un film Sintonia : 12 août
- Suicide Squad : 12 août
- Ce dont rêvent les filles : 12 août
- Un enfant à moi : 13 août
- Difficile à dire : 13 août
- John Q : 13 août
- La rumeur court : 13 août
- Fous furieux : 14 août
- Mon meilleur ami, sa copine et moi : 14 août
- Don’t Say Good Luck : 14 août
- A.I. Intelligence artificielle : 14 août
- Sex Trip : 14 août
- Back to Business : 16 août
- Blue Beetle : 16 août
- The Island : 17 août
- Desperado : 17 août
- Quinze Dias : 19 août
- La Guerre selon Charlie Wilson : 19 août
- Belle fille : 19 août
- La Captura : 21 août
- Manuel de survie à l’apocalypse zombie : 21 août
- 5 Bomoh : 21 août
- Last Days of Summer : 21 août
- Les Flingueuses : 22 août
- The Whisper Man : 28 août
- La Femme secrète : 28 août
- Un Indien dans la ville : 28 août
- C’est la vie : 28 août
- Restez sains et saufs, Ma : 30 août
Documentaires, spectacles, émissions
- Il faut que Harry se marie ! : 5 août
- Big Chicken : Le complot de la malbouffe : 5 août
- Marchés de dupes : Le scandale Trustor : 5 août
- Mourinho : 11 août
- Rory Scovel : Show Must Go On : 11 août
- Trek de dingue ! : 18 août
- Kelsey Cook : Happy Hour : 18 août
- Love Is Blind : Royaume-Uni (saison 3) : 19 août
- Freefall : Boeing au banc des accusés : 19 août
- S&X : 20 août
- L’Envers du sport : Le témoignage de Vince Young : 25 août
- Stamptown : 25 août
- Maman a toujours raison ? : 26 août
Evènements en direct
- WWE SummerSlam : 2026 : 1er août
- MLB Field of Dreams : Phillies vs. Twins : 13 août
Jeunesse
- Un poisson rouge, un poisson bleu (saison 3) : 10 août
- Tom et Jerry : 13 août
- Le Loup et Le Lion : 13 août
- Rex, chien pompier : 15 août
- Cocomelon, le jardin du savoir : 17 août
- Shrek : 27 août
- Shrek 2 : 27 août
- Shrek le troisième : 27 août
- Shrek 4 : Il était une fin : 27 août
- Le Chat Potté : 27 août
- Shérif Labrador (saison 2) : 31 août
Notez aussi que plusieurs programmes quittent Netflix en août dont Cinquante Nuances de Grey, L’Amour ouf et Better Than Us.