Netflix : toutes les nouveautés d’août avec la dernière saison d’une série appréciée

Les nouveautés Netflix du mois d’août ont été dévoilées. Une flopée de séries, films et documentaires vont faire irruption sur la plateforme au N rouge tout au long du mois dont l’ultime saison d’Outer Banks.

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Netflix ne prend pas de vacances pendant l’été, continuant inlassablement d’alimenter son catalogue en nouveautés. Alors que le mois de juillet a vu arriver Enola Holmes 3, Barbie et tous les volets de la saga Fast & Furious, la plateforme de streaming vient de dévoiler sa programmation d’août.

Le mois prochain, les fans d’Outer Banks pourront enfin visionner la cinquième et ultime saison de la série d’aventure américaine qui met en scène les rivalités de deux bandes d’adolescents, les Pogues, issus de la classe populaire, opposés aux riches Kooks. Les épisodes seront diffusés le 20 août. Après Stranger Things, Netflix va donc mettre un point final à une autre série incontournable.

Côté films, les abonnés pourront notamment découvrir L’Héroïne au ruban, un long métrage d’animation japonais inspiré du manga culte Princesse Saphir d’Osamu Tezuka. Ils pourront également regarder Les Quatre Saisons, la comédie dramatique d’Alan Alda qui a inspiré la série éponyme de Netflix. On retrouvera aussi le déjanté Suicide Squad de David Ayer, ainsi que Mourinho, une série documentaire consacrée à la carrière de l’entraîneur portugais.

Quelles nouveautés arrivent sur Netflix en août ?

Séries

Chicago PD (saison 1 à 5) : 1er août

Gate24 : The Border : 2 août

Badly in Love (saison 2) : 4 août

1670 (saison 3) : 5 août

One Hundred Years of Solitude, partie 2 : 5 août

Ma vie avec les Walters Boys (saison 3) : 6 août

Unlucky Bae : 6 août

Our Sticky Love : 7 août

Ricky Gervais Alley Cats : 7 août

Muertos S.L. (saison 4) : 7 août

Operation Safed Sagar : 7 août

Banana Fish : 12 août

Grosse pression (saison 3) : 13 août

Ma brillante carrière : 13 août

Moria : 14 août

Umthetho : La loi des frères : 14 août

Fairy Tail (saison 4) : 15 août

Iryu Team Medical Dragon : 16 août

SEAL Team (saison 1 à 7) : 18 août

Outer Banks (saison 5) : 20 août

Blood Sacrifice : 20 août

One Hundred Years of Solitude, partie 2 : Grand final : 26 août

Leanne (saison 2) : 27 août

La Fosse (saison 3) : 28 août

Toute la vérité de mes mensonges : 28 août

Quatre mains, deux sonates : 29 août

Films

Overlord: The Sacred Kingdom : 1er août

Turbulence : 1er août

Bye Bye Birdy : 1er août

Alors on danse : 1er août

Les Canons de Navarone : 1er août

Mikael, justicier des deux mondes : 2 août

La Famille Foldingue II : 2 août

Le Professeur Foldingue : 2 août

En eaux très troubles : 2 août

Saucisses à tout prix : 3 août

On sourit pour la photo : 5 août

Edge of Tomorrow : 6 août

Agents très spéciaux : Code U.N.C.L.E. : 6 août

Contagion : 6 août

Zodiac : 6 août

Deep Impact : 7 août

D-War : La guerre des dragons : 7 août

Le Dernier Refuge : 7 août

L’Héroïne au ruban : 8 août

Robin des bois : 8 août

Ballerina : 8 août

Les Têtes givrées : 8 août

Les Quatre saisons : 9 août

Gran Turismo : 9 août

Starship Troopers 2 : Héros de la Fédération : 9 août

Babysitting 2 : 11 août

Les Ensorceleuses : 11 août

Nando entre deux mondes : Un film Sintonia : 12 août

Suicide Squad : 12 août

Ce dont rêvent les filles : 12 août

Un enfant à moi : 13 août

Difficile à dire : 13 août

John Q : 13 août

La rumeur court : 13 août

Fous furieux : 14 août

Mon meilleur ami, sa copine et moi : 14 août

Don’t Say Good Luck : 14 août

A.I. Intelligence artificielle : 14 août

Sex Trip : 14 août

Back to Business : 16 août

Blue Beetle : 16 août

The Island : 17 août

Desperado : 17 août

Quinze Dias : 19 août

La Guerre selon Charlie Wilson : 19 août

Belle fille : 19 août

La Captura : 21 août

Manuel de survie à l’apocalypse zombie : 21 août

5 Bomoh : 21 août

Last Days of Summer : 21 août

Les Flingueuses : 22 août

The Whisper Man : 28 août

La Femme secrète : 28 août

Un Indien dans la ville : 28 août

C’est la vie : 28 août

Restez sains et saufs, Ma : 30 août

Documentaires, spectacles, émissions

Il faut que Harry se marie ! : 5 août

Big Chicken : Le complot de la malbouffe : 5 août

Marchés de dupes : Le scandale Trustor : 5 août

Mourinho : 11 août

Rory Scovel : Show Must Go On : 11 août

Trek de dingue ! : 18 août

Kelsey Cook : Happy Hour : 18 août

Love Is Blind : Royaume-Uni (saison 3) : 19 août

Freefall : Boeing au banc des accusés : 19 août

S&X : 20 août

L’Envers du sport : Le témoignage de Vince Young : 25 août

Stamptown : 25 août

Maman a toujours raison ? : 26 août

Evènements en direct

WWE SummerSlam : 2026 : 1er août

MLB Field of Dreams : Phillies vs. Twins : 13 août

Jeunesse

Un poisson rouge, un poisson bleu (saison 3) : 10 août

Tom et Jerry : 13 août

Le Loup et Le Lion : 13 août

Rex, chien pompier : 15 août

Cocomelon, le jardin du savoir : 17 août

Shrek : 27 août

Shrek 2 : 27 août

Shrek le troisième : 27 août

Shrek 4 : Il était une fin : 27 août

Le Chat Potté : 27 août

Shérif Labrador (saison 2) : 31 août

Notez aussi que plusieurs programmes quittent Netflix en août dont Cinquante Nuances de Grey, L’Amour ouf et Better Than Us.