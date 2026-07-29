Gemini cache 3 fonctions puissantes que peu d’utilisateurs connaissent

Gemini embarque plusieurs outils aussi pratiques que méconnus. Ces fonctionnalités cachées vous feront gagner un temps précieux lors de vos sessions de travail avec l’IA générative de Google.

© Gemini / Tom’s Guide

Exploitez-vous réellement tout le potentiel de Gemini ? L’agent conversationnel de Google intègre plusieurs outils puissants que certains utilisateurs ignorent encore, souvent par méconnaissance. Or ces fonctionnalités permettent de simplifier de nombreuses tâches et de gagner un temps précieux lors des échanges avec le chatbot. Voici trois options qui vont changer votre manière de travailler avec Gemini.

3 fonctionnalités de Gemini qui vont booster votre productivité

Deep Research

L’outil Deep Research de Gemini peut parcourir le Web en profondeur à votre place pour vous pondre une étude poussée sur un sujet donné. Plutôt que de générer une réponse rapide, cet assistant autonome élabore un plan de recherche, consulte des dizaines de sources en temps réel et rédige un rapport complet et structuré, citations à l’appui.

Gratuite à hauteur de 5 rapports par mois, la recherche approfondie est disponible bien plus largement pour les abonnés payants. Ces derniers bénéficient de quotas démultipliés et d’un accès prioritaire aux modèles les plus performants. Pour l’actionner :

Ouvrez Gemini .

. Cliquez sur le bouton + .

. Activez l’option Deep Research .

. Ecrivez votre prompt.

Validez ou modifiez le plan d’investigation proposé par le chatbot.

Démarrez la recherche.

Gems

Les Gems sont des versions personnalisées de Gemini que vous pouvez paramétrer pour créer gratuitement des assistants IA sur mesure spécialisés sur un sujet ou une tâche précise. Une fois chose faite, vous pourrez les invoquer pour vos besoins récurrents. Voici quelques exemples de Gems que vous pouvez mettre sur pied :

Un tuteur pédagogique qui explique des concepts complexes en s’adaptant à votre niveau.

Un assistant de programmation pour déboguer du code.

Un assistant de rédaction d’e-mails entraîné à reproduire votre ton et votre style.

Un coach fitness adapté à votre emploi du temps et à vos objectifs.

Un planificateur qui s’appuie sur vos contraintes alimentaires et votre régime pour vous proposer des recettes.

Votre Gem garde ses instructions et vos documents de référence préchargés en permanence. Autrement dit, vous n’aurez plus à répéter : “Agis comme…”, “Souviens-toi de…”, “Utilise ce ton…”. Chaque nouvelle conversation démarre directement avec vos règles du jeu, sans repartir de zéro. Vous pouvez utiliser des Gems prédéfinis par Google ou créer des Gems personnalisés en cliquant ici.

Connectez Gemini à vos données Gmail, Drive, Agenda

En associant Gemini à vos applications du quotidien (Gmail, Drive, Agenda, Docs, etc.), votre chatbot se mue en véritable assistant connecté à votre vie numérique capable de lire, croiser et utiliser vos informations en temps réel. Oubliez les recherches manuelles, l’utilisation frénétique du copier-coller et les dizaines d’onglets ouverts. Il suffit de rédiger un prompt en langage naturel pour que le chatbot aille chercher la réponse directement à la source.

Vous pouvez par exemple lui demander :

“Résume tous les e-mails envoyés par mon patron cette semaine et dresse la liste des urgences.”

“Retrouve la présentation commerciale du produit sur laquelle j’ai travaillé le mois dernier et fais-en une synthèse.”

“Quelles sont mes réunions prévues mardi prochain ? Ai-je du temps libre pour un créneau de 2 heures l’après-midi ?”

Pour mettre en place le jumelage :

Ouvrez les Paramètres de Gemini.

Cliquez sur Applis connectées .

. Activez la boîte à outils Google Workspace.

L’intégration de base de Gemini dans les applications Google est accessible gratuitement, mais elle reste limitée par une fenêtre de contexte réduite. Les abonnés payants peuvent analyser des documents beaucoup plus volumineux, confier leurs requêtes complexes à des modèles plus puissants et bénéficier de meilleures performances de traitement.

Certaines options avancées (interrogation croisée des fichiers Drive, Sheets, Slides et Meet, panneau “Ask Gemini” directement dans les documents) nécessitent aussi de souscrire un abonnement.