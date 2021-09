Rick et Morty : un live-action dévoilé avec Christopher Lloyd (Retour vers le futur)

Christopher Lloyd présent dans Rick et Morty – Crédit : Adult Swim

Tout le monde connaît la franchise Retour vers le futur, imaginée par Robert Zemeckis. Et le succès des films repose également sur son célèbre duo : Marty McFly et le Doc, respectivement joués par Michael J. Fox et Christopher Lloyd. Certains l’ignorent peut-être, mais cette fine équipe est à l’origine d’une autre création originale : Rick et Morty. La série a débuté en tant que parodie de Retour vers le futur et aujourd’hui, la boucle est bouclée ! Car Christopher Lloyd incarne Rick dans une nouvelle publicité se déroulant dans un multivers.

Le multivers s’invite dans Rick et Morty

Surprise ! Après le Marvel Cinematic Universe avec Loki sur Disney+, Rick et Morty invite le multivers. Et pas n’importe lequel. Car la série parmi les meilleures à voir sur Netflix dévoile l’univers C-132 dans lequel Rick et Morty sont en live-action. Jaeden Lieberher, révélé par Ça (dernière adaptation des romans de Stephen King) incarne le petit-fils tandis que Christopher Lloyd joue le grand-père. Un teasing en lien avec l’épisode final de la série dont les informations restent secrètes.

S’agit-il du teasing de l’épisode final ? Connaissant les équipes de Rick et Morty, tout est possible, même une aventure en live-action. Sans oublier que Christopher Lloyd apprécie la série.

Je ne la suis pas de très près mais le peu d’épisodes que j’ai vu, je dois avouer que c’est très amusant. C’est une sorte de parodie de Doc et Marty. – Christopher Lloyd

La série, dont une théorie des fans a été confirmée, s’inspire directement de Retour vers le futur.

Rick et Morty est une parodie assumée de Retour vers le futur

Que Christopher Lloyd incarne Rick sonne comme une boucle bouclée. Car de base, comme le montre le tout premier épisode de la série visible ci-dessous, Rick et Morty est une parodie de Retour dans le futur. Une parodie appelée The Real Animated Adventures of Doc and Mharti créée par Justin Roiland pour Channel 101.

Channel 101 est un festival de court métrage de Dan Harmon, à la création de Rick et Morty. Ce dernier a suggéré à Adult Swim de lancer une série basée sur cette parodie.

