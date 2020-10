Ryzen 5600X, 5800X, 5900X et 5950X : AMD officialise ses processeurs Zen 3 et montre une Radeon RX 6000

Quatre membres composent actuellement cette gamme : le Ryzen 5 5600X (6 coeurs), le Ryzen 7 5800X (8 coeurs), le Ryzen 9 5900X (12 coeurs) et le surpuissant Ryzen 9 5950X (16 coeurs). On notera donc qu’il reste une place pour hypothétique futur Ryzen 7 5700X…

Crédit : AMD

Les fréquences de base s’échelonnent entre 3,7 GHz et 3,8 GHz (la fréquence du 5950X n’a pas été communiquée), avec un Boost allant de 4,6 GHz à 4,9 GHz selon les modèles. Pour rappel, les Ryzen précédents étaient limités à un Boost atteignant 4,7 GHz dans le meilleur des cas. Tous ces nouveaux Ryzen bénéficient bien entendu du SMT et affichent un TDP de 105W, à l’exception du Ryzen 5 5600X qui se limite à seulement 65W.

AMD Ryzen 4000G : des processeurs Zen 2 avec Radeon intégrée pour les PC desktop OEM

Zen 3 : des innovations pour augmenter les performances

Côté améliorations et innovations apportées par l’architecture Zen 3, AMD explique avoir augmenté l’IPC (le nombre d’instructions par cycle) de 19%. Les caches et la topologie des coeurs CPU ont également été améliorés : concrètement, là où ZEN 2 utilisait des « blocs » de 4 coeurs, Zen 3 utilise des « blocs » de 8 coeurs CPU, ce qui permet de réduire la latence mémoire.

Crédit : AMD

Chaque coeur d’un bloc a ainsi directement accès à la totalité des 32 Mo de cache L3. L’ensemble reste bien entendu toujours gravé en 7 nm, AMD ajoutant que l’efficacité énergétique de Zen 3 est 2,4 fois meilleure que Zen 1 (contre « seulement » 2 fois pour Zen 2). Petite pique destinée à Intel, le constructeur nous assure que l’efficacité énergétique est 2,8 fois meilleure que celle d’un Core i9-10900K.

Crédit : AMD

AMD lance ses Ryzen 4000 mobiles : des processeurs Zen 2 optimisés pour les notebooks

Déjà compatibles avec les cartes mères X570 et B550

Les cartes mères basées sur un chispet 500 Series sont d’ores et déjà compatibles avec ces nouveaux Ryzen, du moment que leur BIOS intègre un AGESA 1.0.8.0 ou supérieur. Des mises à jour des BIOS avec un AGESA 1.1.0.0 devraient être disponibles à la sortie de ces nouveaux processeurs afin d’assurer des performances optimales. Enfin, du côté des cartes mères de la génération précédent basées sur un chipset 400 Series, les mises à jour des BIOS sont actuellement en développement : les premières versions bêta devraient être disponibles au début de l’année prochaine.

Crédit : AMD Crédit : AMD

AMD nous a également dévoilé les performances attendues en jeu avec ces nouveaux Ryzen en les comparant à la génération précédente. En passant d’un Ryzen 9 3900XT à un Ryzen 9 5900X, on peut s’attendre à des gains allant de 5% à 50% suivant les jeux (en Full HD), avec une moyenne se situant plutôt entre 20 et 30%. Le Ryzen 9 5900X serait plus rapide qu’un Core i9-10900K, avec une avance comprise entre 1% et 21% selon les jeux (toujours en Full HD).

Crédit : AMD Crédit : AMD

Ces nouveaux Ryzen seront disponibles à partir du 5 novembre, à des tarifs de 299 dollars pour le Ryzen 5 5600X, 449 dollars pour le Ryzen 7 5800X et 549 dollars pour le Ryzen 9 5900X. Le Ryzen 9 5950X, fleuron de la gamme, est quant à lui attendu à 799 dollars. C’est peut-être un peu plus élevé que ce qu’on pouvait espérer, mais le rapport performances/prix reste à l’avantage d’AMD même avec ces tarifs.

Crédit : AMD

Le constructeur nous a enfin montré une première carte graphique Radeon RX 6000 Series, sans préciser le modèle exact. Nous avons tout de même eu droit à une idée des performances auxquelles s’attendre, sachant qu’il reste encore du travail à faire côté optimisations.

Crédit : AMD

En pratique, cette carte est d’ores et déjà capable d’offrir une expérience de jeu satisfaisante en 4K, avec un framerate dépassant les 60 FPS dans tous les cas, avec des réglages graphiques très élevés. On attend donc d’autant plus impatiemment le lancement officiel des cartes graphiques basées sur l’architecture RDNA2, prévu pour le 28 octobre prochain.