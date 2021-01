Samsung Galaxy S21 et S21+ : plus abordables, mais sans nouveauté majeure

Samsung profite du CES 2021 pour dévoiler à l’occasion d’un évènement Galaxy Unpacked ses nouveaux modèles de smartphones : les Galaxy S21, Galaxy S21+ et Galaxy S21 Ultra.

La gamme Galaxy S20 a fait son apparition en février dernier chez Samsung ; il était donc temps pour le constructeur de lancer une nouvelle gamme de smartphones à l’occasion d’un évènement « Galaxy Unpacked » : les Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra. La nomenclature choisie nous laisse déjà entrevoir un point important : il ne s’agit a priori pas d’une révolution mais plutôt d’une évolution des modèles actuels. Ces nouveaux modèles viennent remplacer les Galaxy S20, S21+ et S20 Ultra. Le Galaxy S20 Fan Edition reste toutefois au catalogue du constructeur.

Crédit : Samsung

Modèle S21 Ultra S21+ S21 S20 Ultra

SM-G988 S20+

SM-G986 S20

SM-G981 Taille 6,8″ 6,7″ 6,2″ 6,9″ 6,7 6,2″ Écran AMOLED

3200×1440

11-120 Hz AMOLED

2400×1080

48-120 Hz AMOLED

2400×1080

48-120 Hz AMOLED

3200×1440

60/120 Hz AMOLED

3200×1440

60/120 Hz AMOLED

3200×1440

60/120 Hz CPU Exynos

(5 nm) Exynos

(5 nm) Exynos

(5 nm) Exynos 990



2x Exynos M5 @2,73 GHz



2x Cortex-A76 @2,6 GHz



4x Cortex-A55 @2 GHz Exynos 990



2x Exynos M5 @2,73 GHz



2x Cortex-A76 @2,6 GHz



4x Cortex-A55 @2 GHz Exynos 990



2x Exynos M5 @2,73 GHz



2x Cortex-A76 @2,6 GHz



4x Cortex-A55 @2 GHz GPU Mali-G77 MP11 Mali-G77 MP11 Mali-G77 MP11 RAM 12 Go

16 Go 8 Go 8 Go 12 Go

16 Go 8 Go

12 Go 8 Go

12 Go Stockage 128 Go

256 Go

512 Go 128 Go

256 Go 128 Go

256 Go 128 Go

512 Go



microSD 128 Go

512 Go



microSD 128 Go



microSD Batterie 5000 mAh 4800 mAh 4000 mAh 5000 mAh 4500 mAh 4000 mAh Charge Sans fil

USB-C Sans fil

USB-C Sans fil

USB-C Sans fil

USB-C Sans fil

USB-C Sans fil

USB-C Lecteur d’empreinte Sous l’écran Sous l’écran Sous l’écran Sous l’écran Sous l’écran Sous l’écran WiFi WiFi 6E WiFi 6 WiFi 6 WiFi 6 Bluetooth 5.0 5.0 5.0 Réseau 5G 5G 5G 5G 5G 4G

5G Capteurs arrières 12 + 108 + 10 +10 Mpixels 12 + 12 + 64 MPixels 12 + 12 + 64 MPixels 12 + 48 + 108 MPixels + DepthVision



8K @30ips 12 + 12 + 64 MPixels + DepthVision



8K @30ips 12 + 12 + 64 MPixels



8K @30ips Capteur avant 40 Mpixels 10 MPixels 10 MPixels 40 Mpixels



4K @60ips 10 Mpixels



4K @60ips 10 Mpixels



4K @60ips Dimensions 165,1 x 76,6 x 8,9 mm 161,5 x 75,6 x 7,8 mm 151,7 x 71,2 x 7,9 mm 166,9 x 76 x 8,8 mm 161,9 x 73,7 x 7,8 mm 152 x 68 x 7,9 mm Poids 228g 202g 172g 220g 186g 163g

Le Galaxy S21 représente le ticket d’entrée pour cette nouvelle gamme, avec un tarif de 859 euros en version 128 Go. On remarque donc que Samsung a légèrement revu à la baisse le ticket d’entrée de sa nouvelle gamme, puisque le S20 128 Go était quant à lui proposé à 909 euros pour son lancement. Cette tendance à la baisse se retrouve d’ailleurs sur l’ensemble de la gamme, les tarifs étant légèrement inférieurs aux prix de lancement des Galaxy S20 Series.

Galaxy S21 Galaxy S21+ Galaxy S21 Ultra 8 Go / 128 Go 859 € 1059 € – 8 Go / 256 Go 909 € 1109 € – 12 Go / 128 Go – – 1259 € 12 Go / 256 Go – – 1309 € 12 Go / 512 Go – – 1439 €

Galaxy S21 vs Galaxy S20 : quelles différences au niveau de l’écran ?

Les Galaxy S20 Series étaient les premiers à intégrer un écran avec un taux de rafraichissement maximum de 120 Hz : c’est toujours le cas avec cette nouvelle gamme. Mais Samsung va désormais plus loin, puisque les S21 et S21+ bénéficient d’un taux de rafraichissement adaptatif allant de 48 Hz à 120 Hz, tandis que le S21 Ultra est même capable d’aller de 11 Hz à 120 Hz.

Crédit : Samsung

Le reste des caractéristiques demeure équivalent, avec un capteur d’empreinte digitale toujours sous l’écran et une taille d’écran identique sur les S21 et S21+ par rapport aux S20 et S20+. Seul le S21 Ultra voit sa taille légèrement réduite, passant de 6,9 pouces à 6,8 pouces.

Le Galaxy S21 est-il compatible Wi-Fi 6 et 5G ?

La 5G était déjà disponible sur les S20 (sauf la version 8Go/128 Go), S20+ et S20 Ultra, c’est toujours le cas avec les Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra. Côté WiFi, le S21 Ultra est même compatible WiFi 6E, la dernière version de la norme de communication sans fil.

Quelle est l’autonomie du Galaxy S21 ?

Le processeur Exynos de Samsung est gravé en 5 nm, ce qui devrait apporter un gain en matière de consommation et donc une amélioration de l’autonomie. La capacité des batteries est identique à la gamme précédente (sur les Galaxy S21 et S21 Ultra par rapport aux S20 et S20 Ultra), voire légèrement supérieure sur le S21+ par rapport au S21. On peut donc s’attendre à une autonomie similaire voire supérieure avec cette nouvelle gamme de smartphones par rapport à la génération précédente.

