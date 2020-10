Samsung Galaxy S20 FE : des problèmes d’écran tactile inquiètent les utilisateurs

Samsung Galaxy S20 FE Edition – Crédit : Samsung

Annoncé le 23 septembre dernier lors de la conférence Unpacked for Every Fan, le Samsung Galaxy S20 FE ou « Fan Edition » vient tout juste d’être lancé. Vendu à un prix de départ de 659 € pour la 4G, ce smartphone a su séduire de nombreux fans d’Android. Cependant, il semblerait que les premiers acheteurs du smartphone rencontrent des problèmes, ou du moins certains d’entre eux. Comme l’ont rapporté nos confrères de 9to5Google, des témoignages sur Reddit et les forums de Samsung révèlent que l’écran tactile du Galaxy S20 FE ne fonctionne pas correctement pour plusieurs utilisateurs.

L’écran tactile du Galaxy S20 FE manque parfois de réactivité

Les problèmes exacts de l’écran tactile varient d’un témoignage à un autre, mais ce qui revient le plus est un manque de réactivité. C’est-à-dire que le smartphone met trop de temps à prendre en compte l’action de l’utilisateur. Un internaute a rapporté que : « Parfois, je dois appuyer ou faire glisser plusieurs fois avant que le téléphone enregistre mon action, même s’il n’y a pas d’autres tâches en cours ». D’autres utilisateurs ont aussi remarqué que le Galaxy S20 FE exécute parfois une commande alors qu’ils n’ont pas touché ni même effleuré l’écran tactile.

En plus de ces problèmes d’écran tactile, il semblerait que le lecteur d’empreinte digitale ne soit pas toujours efficace et que l’écran présente quelquefois un décalage des couleurs. Tous ces bugs ne sont pas sans rappeler ceux du Galaxy Note 20 Ultra et du Galaxy Tab S7 sur lesquels l’écran apparaissait vert chez certains utilisateurs. Quelques mois plus tôt, le Galaxy Note 9 était touché par un bug responsable de casser l’écran.

Pour le moment, nous ne connaissons pas encore la cause du problème. Nous ne pouvons pas non plus estimer avec précision le nombre d’utilisateurs touchés par ces dysfonctionnements. Il faut attendre une réponse officielle de la part de Samsung ainsi qu’un correctif. Quoi qu’il en soit, ce n’est pas une bonne nouvelle pour le constructeur sud-coréen qui comptait sur le Galaxy S20 Fan Edition pour rattraper les mauvaises ventes du Galaxy S20.

Source : phoneArena