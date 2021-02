Samsung Galaxy S21 Ultra vs iPhone 12 Pro Max : quel smartphone est le plus résistant aux chutes ?

Le Galaxy S21 Ultra de Samsung et l’iPhone 12 Pro Max d’Apple sont deux des smartphones très haut de gamme. Tous deux sont faits de verre fabriqué par Corning, mais ils semblent différents. Alors quel est le plus résistant ?

Le Youtubeur EverythingApplePro a comparé les deux téléphones lors d’un test de chute, et comme vous pouvez déjà le voir dans la photo ci-dessous, un des deux s’en est mieux sorti que l’autre.

Samsung Galaxy S21 Ultra vs iPhone 12 Pro Max – Crédit : EverythingApplePro / YouTube

Samsung a récemment présenté le Galaxy S21 Ultra, son smartphone ultra haut de gamme. Le téléphone est protégé à l’avant et à l’arrière par le nouveau Gorilla Glass Victus de Corning, qui doit rendre votre téléphone beaucoup plus dur à casser, et il semble que ce verre soit très résistant.

Apple de son côté a fait le choix du Ceramic Shield pour l’iPhone 12 Pro Max. Il s’agit d’un verre qui a reçu un traitement spécifique à partir de microparticules de céramique. Selon Apple, celui-ci serait également ultra résistant.

Le Galaxy S21 Ultra est plus résistant que l’iPhone 12 Pro Max

Ce n’est pas la première fois que Samsung utilise du Gorilla Glass Victus. En effet, le premier smartphone à en être équipé était le Galaxy Note 20 Ultra. À l’époque, celui-ci avait d’ailleurs survécu avec succès au test de durabilité de JerryRigEverything. Lors de tests de Corning, le verre Victus a montré qu’il peut résister à une chute de 2 mètres sur une surface dure.

Dans le test de EverythingApplePro, on peut voir le youtubeur laisser tomber les deux smartphones sur la tranche et l’écran à partir de hauteurs différentes. Il a d’abord fait tomber les téléphones à environ un mètre de hauteur, et aucun n’a subit de dégâts. Cependant, c’est en faisant tomber le Galaxy S21 Ultra à la hauteur de sa tête qu’il a constaté que la protection de l’objectif téléphoto 3X s’est désolidarisée du corps du téléphone.

Enfin, les deux téléphones ont été lâchés de 3 mètres de hauteur, soit la taille de la pièce. Comme vous pourrez le constater dans la vidéo, le dos de l’iPhone 12 Pro Max a volé en éclat, tandis que le Galaxy S21 Ultra n’a pas bronché. On peut noter que les deux écrans des téléphones sont toujours fonctionnels après des chutes aussi extrêmes. Même s’il vaut mieux protéger ses téléphones, l’achat d’une coque devient alors moins nécessaire sur ces modèles que les années précédentes.

Source : EverythingApplePro