Galaxy S24 Ultra : son titane est bien moins résistant que celui de l’iPhone 15 Pro

Samsung et Apple vantent le titane de leurs derniers smartphones haut de gamme. Mais un démontage du Galaxy S24 Ultra révèle que matériau utilisé par Apple est bien plus solide (et plus cher).

Galaxy S24 Ultra démonté © JerryRigEverything

Samsung et Apple se livrent une bataille sans merci sur le marché des smartphones. Les deux géants se disputent la première place en termes de ventes, de performances et de design. Pour se démarquer, ils mettent en avant le titane : un métal très résistant, qu’ils utilisent pour leurs derniers modèles haut de gamme. Le Galaxy S24 Ultra de Samsung et l’iPhone 15 Pro d’Apple sont tous les deux dotés d’un cadre en titane, censé leur conférer une meilleure durabilité.

Mais les deux ne se valent pas. C’est ce qu’a découvert le YouTuber Zack Nelson, de la chaîne JerryRigEverything, en démontant le Galaxy S24 Ultra. Dans une vidéo publiée le week-end dernier, il s’est intéressé à la quantité et à la qualité du titane utilisé par Samsung sur son smartphone. Et il a révélé quelques informations surprenantes.

Samsung S24 Ultra vs iPhone 15 Pro : le titane est plus solide du côté d’Apple

Pour commencer, le YouTuber a utilisé un scanner pour identifier les métaux du Galaxy S24 Ultra. Il a constaté que la structure interne du téléphone était principalement faite d’aluminium, tandis que le cadre extérieur était en titane. Mais pas n’importe lequel. Samsung utilise du titane de grade 2, alors qu’Apple utilise du titane de grade 5 pour le cadre de l’iPhone 15 Pro et de l’iPhone 15 Pro Max.

Le titane de grade 5 est beaucoup plus durable et plus résistant que celui de grade 2, car il s’agit d’un alliage de titane, d’aluminium et de vanadium. Il est aussi environ quatre fois plus cher que le titane de grade 2, en raison de sa qualité supérieure. Pourtant, ce test révélait que le S24 Ultra était le smartphone le plus résistant du marché. Comme quoi, on peut se tromper.

Apple utilise aussi un procédé propriétaire plus robuste de diffusion à l’état solide pour lier la bande de titane avec le cadre interne, tandis que Samsung utilise du surmoulage pour injecter du plastique entre l’aluminium et le titane, ce qui verrouille les deux métaux ensemble.

Après avoir fait fondre le plastique et l’aluminium du corps du Galaxy S24 Ultra, le YouTuber estime que Samsung utilise probablement 3 à 5 dollars de titane dans le Galaxy S24 Ultra, alors qu’Apple utilise peut-être 10 à 15 dollars de titane dans l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Pro Max.

Bien sûr, cela ne prend pas en compte le coût supplémentaire de la mise en forme et du moulage du métal. Mais globalement, Apple semble bien utiliser un titane de meilleure qualité que Samsung sur la gamme des iPhone 15 Pro.