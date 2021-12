Galaxy S22 Ultra : des images officielles en fuite révèlent que le smartphone est un Galaxy Note

Les utilisateurs déçus de l’absence d’un Galaxy Note 21 cette année pourront se rabattre sur le Galaxy S22 Ultra d’ici quelques semaines. Alors que Samsung prépare l’annonce des Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra pour février 2022, des images officielles du Galaxy S22 Ultra ont fuité.

Le Samsung Galaxy S22 Ultra – Crédit : Evan Blass

Les images en fuite révèlent que le prochain flagship haut de gamme ressemble davantage à un Galaxy Note qu’au Galaxy S21 Ultra que nous avons eu l’occasion de tester au début de l’année. Le leaker Evan Blass a partagé plusieurs images marketing officielles du Galaxy S22 Ultra. Elles montrent la face avant, le côté et la face arrière du smartphone.

Le Samsung Galaxy S22 Ultra continue sur la lignée des Galaxy Note

Le design carré du Galaxy S22 Ultra rappelle évidemment celui de la gamme des Galaxy Note. Le smartphone est aussi fourni avec le stylet S Pen et un port intégré pour le ranger. Jusqu’à présent, seuls les Galaxy Note de Samsung avaient le S Pen. Celui-ci est d’ailleurs l’une des fonctionnalités principales de cette gamme de smartphones orientés vers la productivité.

Les images dévoilent aussi un écran incurvé et une bordure inférieure plus épaisse que les trois autres bordures. On retrouve également le poinçon central pour la caméra frontale qui est positionné au même endroit que sur les Galaxy S21 Ultra et Note 20 Ultra.

En dehors du design qui fait penser à un Galaxy Note, les images dévoilent la présence d’une caméra périscope. Il s’agit de l’objectif en bas du bloc photo. L’appareil photo principal du smartphone sera un capteur ISOCELL HM2. Il y a aussi un capteur ultra grand-angle de 12 Mpx. La caméra périscope est probablement l’un des deux nouveaux capteurs Sony qui équiperont le S22 Ultra. Celui-ci aurait d’ailleurs un dos en verre au même titre que les autres modèles de la gamme des Galaxy S22.

Enfin, Samsung aurait repoussé la présentation officielle des Galaxy S22. Au lieu d’être disponibles en précommande le 8 février 2022 et d’être expédiés à partir du 18 février, les Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra seraient en précommande le 9 février et expédiés dès le 25 février.

Source : NotebookCheck