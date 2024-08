Galaxy S25 : Samsung promet de grosses améliorations pour l’appareil photo et l’écran

Concept de Galaxy S25 © Technizo Concept

Il faudra encore patienter quelques mois pour découvrir les courbes et la fiche technique de la série Galaxy S25. On peut toutefois déjà s’en faire une idée au gré des fuites et des annonces officielles de Samsung. Lors d’une conférence téléphonique sur les résultats du deuxième trimestre 2024, Daniel Araujo, vice-président de l’expérience mobile de Samsung, a promis des améliorations notables.

Le dirigeant confirme notamment que deux aspects clés seront bonifiés. “Pour les spécifications de l’appareil photo et de l’écran en particulier, où nous sommes leaders, le S25 au lancement bénéficiera de mises à niveau haut de gamme”. Daniel Araujo s’est évidemment bien gardé de donner des détails plus consistants. Les dernières fuites apportent heureusement des éléments de réponse.

A lire > Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra : où les trouver au meilleur tarif ?

Quelles améliorations photo pour les Galaxy S25 ?

Selon le leaker Ice Universe, le Galaxy S25 Ultra serait équipé d’un capteur ultra grand-angle de 50 MP (contre 12 MP sur son prédécesseur). De même, Samsung prévoirait un téléobjectif x3 50 MP sur son flagship, alors que celui du S24 Ultra se limitait à 10 MP.

Mais quid des deux autres modèles de la gamme ? Alors qu’un précédent rapport indiquait que les Galaxy S25 et S25+ seraient privés de mises à niveau sur la partie photo, la déclaration récente de Daniel Araujo laisse penser qu’il y aura bien des améliorations.

Quant à l’affichage, on ignore encore quelles seront les améliorations. Le leaker yeux1122 a simplement indiqué que les Galaxy S25 auront des écrans légèrement plus grands. Par ailleurs, le constructeur sud-coréen a également annoncé des changements en matière d’IA générative. “À l’avenir, nous espérons pouvoir comprendre le contexte des conversations et proposer une conversation et une expérience naturelles sur tous nos appareils”, explique Araujo.

Pour ce faire, Samsung pourra compter sur le modèle Gemini Nano 2 qui devrait être intégré sur les S25.

Source