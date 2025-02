Samsung : on connait peut-être le nom du prochain smartphone pliant en 3 volets

© Tom’s Guide

Lors du Galaxy Unpacked du 22 janvier, Samsung avait dévoilé, sans rentrer dans les détails, les prochains projets de l’entreprise en matière de smartphones, de casques de réalité virtuelle ou de lunettes connectées. L’un des logos affichés derrière Jay Kim lors de la présentation d’Android XR avait attiré l’attention de nombreux journalistes et spécialistes tech… Un smartphone pliable en 3 volets. De nouvelles rumeurs circulent de ce nouvel appareil…

Le Galaxy G Fold devrait être le nom du prochain smartphone pliant en 3 volets

Le leaker Yeux1122 vient de publier ce qui semblerait être le nom du smartphone pliant en 3 volets, concurrent direct Huawei Mate XT. Cet informateur est souvent au fait des dernières infos tech croustillantes de Samsung. On lui doit notamment les dernières rumeurs sur le premier iPhone pliant et c’est aussi lui qui avait pronostiqué le nouveau design des Samsung S25.

Ainsi, les infos qu’il distille peuvent se révéler justes, surtout si l’on prend pour argent comptant, le logo du smartphone à 3 volets présenté lors de la conférence Samsung. D’après les dernières informations dont nous disposons, Samsung devrait sortir quatre smartphones pliants en 2025 : les nouveaux Z Fold et Z Flip, comme prévu, mais aussi un Z Flip FE plus abordable et le fameux smartphone pliable en trois.

Alors que les Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra seront disponibles à la fin de la semaine, Yeux1122 dévoile que le nom du nouveau smartphone pliable en 3 : le Galaxy G Fold. L’écran déplié aurait une diagonale de 9,96 pouces, une sorte de mini-tablette, et 6,54 pouces lorsqu’il est replié. Le smartphone n’aurait pas une fermeture en forme de Z mais bien une pliure qui rabat les 2 volets latéraux vers l’intérieur. Mais pour ne pas rebuter les utilisateurs avec un smartphone épais et lourd, Samsung va devoir concevoir des volets fins… Mais il semblerait que ce ne soit pas un problème si Samsung s’appuie sur le prochain S25 Edge qui s’annonce comme l’un des smartphones les plus fins, et qui devrait être dévoilé au Galaxy Unpacked de l’été prochain. En ce qui concerne la date de lancement, le leaker parle de la seconde moitié de l’année 2025…