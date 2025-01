Le Galaxy S25 Slim devrait être l’un des smartphones le plus fin jamais conçu par Samsung

Crédit : OnLeaks et Smartprix

Alors que le Samsung Unpacked se rapproche signifiant la présentation et le lancement officiel de la nouvelle gamme des smartphones de Samsung, les fuites se multiplient et se précisent.

Il avait été prédit au mois de décembre 2024 que l’écran du S25 Ultra serait un écran Corning de deuxième génération, que le bleu ferait partie des couleurs prévues, qu’il y aurait un S25+… On a même appris la semaine dernière que toute la gamme S25 bénéficiera de la puce Snapdragon 8 Elite y compris en Europe ainsi que les couleurs prévues pour les différents modèles.

Design mince et longue portée pour les photos

Aujourd’hui, c’est sur la finesse du Galaxy S25 Slim que les rumeurs vont bon train avec des publications de OnLeaks et Smartprix. Si l’on en croit les rumeurs, il serait moins fin que le prochain iPhone 17 Air que les dernières infos placent entre 5,5 et 6,25 millimètres. Mais, avec ses 6,4 mm d’épaisseur, le S25 Slim devrait être l’un des smartphones les plus fins de Samsung. Bien sûr, cette mesure est prise à l’endroit le plus fin, pas au niveau du capteur photo qui fait grimper l’épaisseur à 8,3 mm.

Le design de ce Galaxy S25 Slim n’est pas son seul atout. Si les rumeurs se confirment le 22 janvier avec le Galaxy Unpacked, l’appareil photo du smartphone devrait intégrer une caméra principale de 200 mpx, un objectif grand angle de 50 mpx et un téléobjectif de 50 mpx. Samsung devrait également exploiter sa nouvelle conception ALoP (All Lenses on Prism) pour le téléobjectif, qui place les lentilles devant le prisme plutôt que derrière. Cette conception devrait permettre au S25 Slim de rester mince tout en offrant un zoom optique à longue portée.

Le S25 Slim devrait être équipé d’une Snapdragon 8 Elite et de 12 Gb de RAM. OnLeaks et Smartprix font état d’un lancement au mois de mai.